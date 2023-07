Pásztor Erzsi: Röhögök, amikor valaki azt mondja, csináljam meg a végrendeletemet

Pásztor Erzsi szeptemberben lesz 87 éves, de még mindig fiatalokat megszégyenítő lendülettel végzi a dolgát a színpadon és azon kívül egyaránt.

Feleslegesnek tartja a végrendelkezést Fotó: Bánkúti Sándor

„Akinek többmilliós festményei vannak, annak való végrendelet!”

A Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő nem írta meg a végrendeletét, feleslegesnek tartja, hiszen lánya egyenes ágon örököl majd mindent. Annak viszont nagyon örül, hogy gyermeke kiegyensúlyozottá vált, mióta hazaköltözött.

– Jaj, én mindig úgy röhögök, amikor valaki azt mondja nekem, hogy csináljam meg a végrendeletemet.

Akinek többmilliós festményei vannak, annak való végrendelet! Nekem egyetlen gyerekem van, és magától értetődik, hogy mindent ráhagyok. Ami az unokáimat illeti, majd ők eldöntik, hogy mire tartanak igényt.

Rengeteg olyan holmim van, amit ajándékba kaptam. A kislányom mindig azt mondja, hogy ezek csak porfogók, és csoda, hogy Zsuzsika, a takarítónőm még nem hagyott itt engem a sok kacatom miatt. Erre mindig elmondom neki, hogy ő csak ne törődjön vele, majd ha elmentem, azt csinál velük, amit akar.

Nekem mindennap boldogság ránézni egy-egy tárgyra, amit kaptam. Nem tudnék megválni tőlük.

Van egy Kossuth Lajos-festményem, amit körülölelnek a díjaim, elismeréseim, ezenkívül nincs semmim! Miről kéne végrendelkeznem? – nyilatkozta a Star magazinnak a színművésznő.

A színművésznő szeptember lesz 87 éves Fotó: Nagy Zoltán

„A lányom megteremtette magának, amit akar”

– Pécsi Ildikó gazdag asszony volt, a férje úgyszintén – gyakran olvasni, micsoda kincsek kerülnek elő náluk. Hála istennek, hogy ott el van látva az unokáktól kezdve mindenki. Nekünk így is jó.

A lányom megteremtette magának, amit akart, hazaköltözött Olaszországból, és szépen él. Egyre inkább látom rajta, milyen sok tulajdonságomat örökölte.

Voltak nehézségeink, konfliktusaink, de amióta hazaköltözött, mintha lepergett volna róla a sok gond. Kiegyensúlyozottá vált a lányom, és ez számomra nagyon fontos – mondta a magazin érdeklődésére Pásztor Erzsi.

Nem tervez visszavonulni

Az interjúban azt is elárulta, bár nemrég megkezdte a nyári szabadságát, esze ágában sincs visszavonulni.

– Engem semmi nem érdekel a színjátszáson kívül.

A színészet számomra nem megterhelő, épp ellenkezőleg: annak élek, hogy csinálhassam az előadásaimat.

A szinkront abbahagytam, mert már sok és kényelmetlen volt. Most már csak játszanom kell, és hát annál gyönyörűségesebb nincs! Szeptemberben már a nyolcvanhetediket töltöm be, és rendkívüli áldásnak tartom, hogy játszhatok, ráadásul két színházban is – árulta el.