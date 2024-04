Elérkezett a pillanat, amire mindenki várt: óriási örömhírt jelentett be Krausz Gábor és Mikes Anna – fotó!

Ahogy arról a Bors már beszámolt, véget ért az Ázsia Expressz forgatása, ami egyben azt is jelenti, hogy műsorban szereplő hazai celebek is hazatérhettek.

Mikes Anna és Krausz Gábor is bejelentkezett Fotó: TV2

Már most óriási érdeklődés övezi a TV2 műsorát, na meg persze a szereplőket is, akikről már hetek óta nem hallottak a rajongóik. A hazatérő sztárok közül eddig már Till Attila és Zámbó Krisztián is bejelentkezett a közösségi médiában, utóbbi egyenesen azzal sokkolta követőit, hogy kórházba került.

Hazatért Krausz Gábor és Mikes Anna

Most pedig elérkezett az a pillanat, amire szintén rengetegen vártak: bejelentkezetett az ország egyik kedvenc szerelmespárja, Krausz Gábor és Mikes Anna is. A páros az Instagram-oldalukon osztott meg egy romantikus fotót, tudatva, hogy itthon vannak.

Viszlát Ázsia. Helló Magyarország, már hiányoltunk

– írtak a meseszép képhez, amelyet azonnal el is árasztottak a kommentek. Mindenki azon volt, hogy írjon valamit Gáboréknak, volt, aki köszöntötte őket itthon, volt, aki azt írta, hogy az embereknek pedig ők hiányoztak.

"De jó ez a kép! Már hiányoztatok nagyon"

"Jujj de jó, hogy itthon vagytok!! A legfontosabb, hogy éppen és egészségesen a többit majd meglátjuk ősszel. Nagyon hiányoztatok mind a ketten!!"

"De jó látni titeket"

– írták mások mellett.