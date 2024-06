"Nagyon észnél kell lennem" - ezért egy életre lecsuknák a Viszkist

Kedden tartották azt a sajtótájékoztatót, amelyet Ambrus Attila szervezett. A Viszkis életének fontos eseménye volt ez a bemutató, hiszen most találkozhat először a közönség azzal a könyvvel, melyet Karizs Tamás újságíróval ketten jegyeznek.

A Viszkis ma már inkább a nyugodt életre szavaz (Fotó: Szabolcs László)

Az Állj talpra! Őszintén az újrakezdésekről című kötet 320 oldalon keresztül taglalja azt a nagyon különleges életutat, amit Ambrus tudhat magáénak. A kötetben leírtak számtalan kérdést vetnek fel. A legelső és legfontosabb pedig az, hogy miként lehetséges az, hogy valaki tizenkilenc év börtön után rácáfol minden előítéletre, ami egy börtönviselt embert sújtani szokott.

− Ez a könyv mérföldkő az életemben, remélem, hogy egyfajta kiindulási pont lesz. Nyilván nincs nálam a bölcsek köve, nem fogom tudni az okosat senkinek elmondani, de mindenféleképpen azért tanulságos ez a sztori, mert itt őszintén beszélünk a mélységekről, arról, hogy valamit elrontottam és valamit megpróbáltam helyrehozni

- mesélte a Viszkis már az esemény kezdetekor.

Azt természetesen tudjuk, hogy Ambrus Attila a börtönévek után jó útra tért, hiszen vérszerződéssel összekötötte az életét kedvesével, Rékával, aki két gyönyörű gyermekkel is megajándékozta őt. A törvényszegésnek is vége, a Viszkis ugyanis ma már motivációs előadásokat tart, és a vásárokon is sokat lehet vele találkozni, ott árulja ugyanis a kézzel készített kerámiáit.

A Viszkis többé nem pofozkodhat

Ambrus Attila a Borsnak elmondta, hogy bizony van olyan piac, vásár, ahonnan ki van tiltva, és a többi árus sem rajong érte túlzottan.

− Én elviszem a show-t, tehát én vagyok a bazári majom és mellettem annyira nem szeretnek árulni a többiek. Ennek ellenére, alapjában véve fizikai atrocitás nem ért, az elmúlt tizenkét évben nem jöttek oda, nem vertek pofán, de lehet, hogy ami késik, nem múlik, mint ahogy ezt szoktam is mondani. Remélem, hogy megúszom a problémákat

- mesélte a Borsnak a kétszeres apuka, akinek valóban tartózkodnia kell bármilyen erőszakos cselekedettől, ha nem akar élete végéig a rács mögé kerülni.