Különös üzenetet kapott Mikes Anna: "Krausszal már vége köztetek"

Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing With The Stars című táncos műsornak köszönhetően ismerkedett meg. A sztárséf – aki a műsor előtt ment szét gyermeke édesanyjával, Tóth Gabival – és a profi táncosnő párosa között már az első pillanattól kezdve megvolt a szikra, és ezt bizony a nézők is érezték. Sokan szurkoltak nem csak annak, hogy a műsort megnyerjék, hanem annak is, hogy ők ketten összejöjjenek. Végül mindkettő megtörtént: a Mikes-Krausz páros emelhette a magasba a fináléban a show trófeáját, a forgatások befejezte után pedig úgy döntöttek, magánemberként is adnak maguknak egy esélyt – és lám, milyen jól tették! Azóta Gábort valósággal kicserélték új párja mellett, csak úgy ragyognak mindketten.

Épp ezért igencsak furcsa, sőt, teljességgel érthetetlen az a komment, amit Mikes Anna kapott legfrissebb Insta-posztja alatt:

Valamiért az az érzésem, hogy Krausszal már vége köztetek

– írta egy rajongó, melyre többen is reagáltak. Volt, aki azt emelte ki: a séf is a kép kedvelői közt van, így aligha valószínű, hogy ne lennének együtt, míg más arra hívta fel a figyelmet: az, hogy nem posztolnak naponta közös fotókat, még nem jelenti azt, hogy szakítottak volna. De olyan is akadt, aki nemes egyszerűséggel azt javasolta a szakítást vizionáló kommentelőnek: mostanában inkább ne vegyen lottót, csak pénzkidobás lenne!