Megtörte a csendet Katalin hercegné: személyesen üzent

Katalin hercegné hónapok óta a gyógyulásra, és a rákkezelésének befejezésére koncentrál, és emiatt lemondott minden nyilvános rendezvényt, amelyre elhívták. Az elmúlt hetekben azonban már több pozitív hír is érkezett a hercegnéről, mint például az, hogy már a családjával ki mert mozdulni egy rövid sétára a hegyekben. Így a rajongói bizakodva várták, hogy már személyesen vesz részt a Trooping the Color nevű katonai parádén, azonban az utolsó pillanatban lemondta ezt a rendezvényt is. Ez az ünnepség 260 éve mindig az uralkodó születésnapját ünnepli felvonulásokkal, díszsorfallal, meneteléssel és tisztelgéssel.

A rákos hercegné kemoterápián esett át, de így sem feledkezett meg az "ezredéről" Fotó: YouTube

Most a Metro beszámolója szerint Katalin hercegné személyesen üzent a rendezvényen részt vevő katonáknak, akik nagyon várták, hogy a királyi család tagjai előtt mutassák be a díszőrségüket, és szalutálhassanak előttük.

Katalin hercegné ugyanis a rangjából adódóan az "Ír gárda" tiszteletbeli ezredese is, amelynek tagjai mindig büszkék rá, amikor tiszteleghetnek a szeretett vezetőjük előtt.

A lap tájékoztatása szerint Katalin hercegné büszke a katonáira, és megtisztelőnek tartja, hogy a csapat tiszteletbeli ezredese lehet.

Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott személyesen a tiszteletadáson és az ezredei seregszemlén. Kérem továbbítsátok elnézésemet az egész ezrednek, és remélem, hogy hamarosan újra személyesen képviselhetem Önöket

– üzente a gárdának Katalin.

A válasz sem maradt el, az Ír gárda tagjai meghatódottan vették tudomásul Katalin hercegné jókívánságát és bocsánatkérését, és maguk is válaszoltak az üzenetre. Egy videót töltöttek fel a közösségi médiában, amelyen látható, ahogy az ezred tisztjei vastapssal jutalmazták a hercegnét, aki gondolt rájuk a kemoterápiája közben is. Az erről készült videót itt tudjátok megtekinteni, a második perctől kezdődően: