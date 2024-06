Ezek a sztárok küzdenek ezzel a sokakat érintő betegséggel

A rosacea a tudomány mai állása szerint nem gyógyítható betegség. Rengeteg ember küzd vele, köztük gyönyörű sztárok is, akiknek hiába van megszámlálhatatlanul sok pénzük a kezelésekre, végleges megoldást nekik sem kínál a tudomány. A Life.hu összegyűjtötte őket.

Forrás: AFP/AFP or licensors

A rosacea sokkal több nőt érint, mint férfit, és előfordulása jellemzőbb a világos bőrű, szőke vagy vörös hajú embereknél. Feltételezett okai között örökletes tényezők, gyomor-bél rendszeri betegségek, vérnyomás-ingadozás is szerepel, nőknél klimax idején a petefészek hormontermelésének egyenetlenségei, de élelmiszerek is kiválthatják a gyulladással járó bőrbetegség tüneteit, melyek között szerepel az alkohol, a kávé, valamint az erős fűszerek és a forró ételek is.

A rosacea kezelésére nincs egy mindenkinél eredményt hozó véglegesen megoldás, általában szükség van gyógyszeres kezelésre is, kombinálva a szigorú bőrápolási rutinnal, amely illat- és bizonyos összetevőktől mentes, extra érzékeny bőrre kifejlesztett termékekkel történik. A pusztulákkal, pattanásos bőrrel és száraz bőrfoltokkal jelentkező rosaceás arc folyamatos odafigyelést és gondoskodást igényel.

Több olyan sztárt is érint a betegség, akinek fotóit látva nem is gondolnád, hogy problémás a bőre

Bár leginkább a hölgyeket érinti a probléma, a cikk végén mutatunk egy igazán népszerű férfit is, aki szintén küzd a rosaceával, igaz az utóbbi időkben más okból kerül be nap mint nap a hírekbe.

Sofia Vergara

Ki hinné, hogy a gyönyörű Sofia Vergara is rosaceával küzd

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

A kolumbiai származású színésznő több mint egy évtizede szenved a rosaceától. Sofia bevallotta, hogy sok kedvenc szépség- és kozmetikai termékét le kellett cserélnie érzékeny bőrre fejlesztett termékekre. Kerülnie kell az erős hidratálókrémeket és az arcolajokat is, és óvnia kell az arcát a nap sugaraitól, ezért a fényvédőt soha ki nem hagyja. Emellett minimálisra csökkentette az alkoholfogyasztását is.

Cynthia Nixon

A Szex és New York sztárja többször adott már tanácsot a rosacea kezelésére

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Cynthia Nixon a Szex és New York Mirandája évekig szenvedett vörös, gyulladt bőre miatt, mielőtt rosaceát diagnosztizáltak nála. Több helyen elmondta, hogy gyógyszereket szedett és gyengéd, rosaceás betegeknek kifejlesztett bőrápolót használ, hogy kezelje a betegségét, valamint megelőzze az állapotromlást. Sokat beszél a nála a rosacea tüneteit kiváltó okokról is, amelyek közé tartozik a testmozgás miatti izzadás, a vörösbor és a fűszeres ételek fogyasztása. Nixon a Nemzeti Rosacea Társaság szóvivője.