Lebukott Meghan Markle és Harry herceg: fény derült a titkukra

A Harry herceghez és Meghan Markle-hez közel álló források korábban arról beszéltek: a házaspár abban reménykedett, állandó otthont találnak az Egyesült Királyságban, mivel Harrynek hiányzott a londoni élete. Az instyle.com viszont arról ír, hogy valójában mindvégig volt egy ingatlanjuk Cotswoldsban, amit persze titkoltak. A jelentések szerint Harry és Meghan kétéves bérleti szerződést kötött, amit ráadásul nem sokkal azelőtt írtak alá, hogy kiköltöztek volna Amerikába. Bár állítólag egy nagyon apró házról volt szó, Harryék szerették az ingatlant.

Harryéknek volt hova menniük, ha Angliában jártak, derült ki most Fotó: YouTube

A portál szerint Harryék akkor is ide költöztek be, amikor a Frogmore Cottage-t felújították nekik a beköltözésük előtt. Harry imádta a Frogmore Cottage-t is, és azt remélte, örökké ott élhet majd.

Egyszer régen azt hittem, ez lesz az otthonom örökké. Ehelyett csak egy rövid megállónak bizonyult

– fogalmazott korábban a herceg.

A házaspárt tavaly hivatalosan kilakoltatták Frogmore-ból, amit Harry nagyon nehezen is viselt. Úgy érezte, hogy apjának nincs joga visszavenni és csupán bosszút akart rajta állni.