Megkapta a szövettani vizsgálati eredményeket MC Hawer: „Remegő kézzel és gyomorral olvastam az orvos levelét!”

– Kellett néhány perc, mire felfogtam, hogy tényleg nincs rákom.

Az utóbbi időben nagyon sokat gondoltam arra, mi van, ha kiderül, daganatos beteg vagyok.

– De arra jutottam, hogy ha úgy lesz, azt is tudomásul veszem, ha ennyi volt az életem, elfogadom. 59 éves leszek, voltak kevésbé szép éveim, de összességében nincs okom panaszra. Amióta tiszta vagyok, és már tizenegy éve lesz, hogy búcsút intettem az alkoholizmusomnak, jól éltem, elégedett vagyok azzal, amit kaptam a sorstól – fogalmazott a zenész.

De nagyon szeretek élni és élvezem, csak nagyon zavar, hogy az elmúlt egy évben elkezdtem leépülni.

– Feltűnt, hogy egyre kevesebbet bírok gyalogolni, lépcsőzni, ugyanis a harmadik emeleten lakom egy lift nélküli házban. Ráfogtam az öregedésre, és utólag derült ki, hogy ez mind a vérszegénységnek és a mellkasi, gyomortájéki fájdalmaim a fekélytől vannak.

Megfogadtam, amint az állapotom engedi, kicsit összeszedem magam.

– Egyelőre plázákban sétálgatok, próbálom az állóképességemet fejleszteni. De azt is figyelembe veszem, hogy orvos utasításra most sokat kell pihennem. Tudomásul veszem, hogy múlnak az évek, és a hátralévőt időmet szeretném egészségesen és jól eltölteni – árulta el lapunknak Géza. – A saját példámból mindenki vonja le a tanulságot. Bármilyen tünetünk van, komolyan kell venni, és nem szabad az időt húzni, el kell menni orvoshoz, hogy még ha nagyobb is a baj, mielőbb kiderüljön – fűzte hozzá.