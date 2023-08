MC Hawer: Bár voltak nehéz, küzdelmes, gyötrelmes időszakok is, boldog vagyok

Minden helyzetből fel lehet állni, csak akarni kell. Erre a legjobb példa MC Hawer. Volt időszak, amikor megjárta a poklok poklát, mégis elégedett azzal, amit a sorstól kapott. Alkoholizmusából sem csinált sosem titkot, és bár tíz éve egy kortyot sem iszik, mai napig sokan elítélik múltja miatt. Nemrég újra erőre kapott, ugyanis sok-sok év után újra alkothatott. A Ripostnak mesélt a részletekről.

Próbálom az életemet szépen csinálni. Belsőleg és külsőleg is figyelek magamra.

Öt évvel ezelőtt a fogamat csináltattam meg, most nyáron pedig a szemműtétemre is sor került. Úgy érzem, minden szempontból rendben vagyok, semmi sem maradt ki az 58 évemből. Ha holnap meghalnék, elégedett voltam az életemmel. Nincs okom panaszra az elmúlt 3 évtizedet tekintve, nem is kívánhatnék jobbat. Bár voltak nehéz, küzdelmes, gyötrelmes időszakok is, boldog vagyok – kezdte a zenész.

Nehéz évei ellenére elégedett az életével Fotó: Matey István

„Minket csúfoltak, nem tartoztunk a menő srácok körébe”

MC Hawerrel még tavaly ősszel vette fel a kapcsolatot a fiatalok körében oly népszerű Alee egy közös produkció reményében. Mint mondják, a jó munkához idő kell, ami ez esetben is igaznak bizonyult, hiszen tavasszal kezdtek el közösen dolgozni egy dalon, a napokban pedig már a klipet is bemutatták.

A közös alkotásban segítségükre volt, hogy sorstársak, mert hasonlóan nehéz gyerekkort tudhatnak maguk mögött.

– Nagyon inspirált a felkérés, így rövid idő alatt megírtam hozzá a rapszöveget. Felpörögtek az események, több mint egy hónappal ezelőtt a videót is leforgattuk. Alee-vel sokat beszélgettem, az egyik közös kajálás alkalmával derült ki, nagyon sok párhuzam van az életünkben.

Mindketten kirekesztett gyerekek voltunk, minket csúfoltak, nem tartoztunk a menő srácok körébe. Hasonlóan azzal akartuk ezt kompenzálni, hogy szerettünk volna valamiben sikeresek lenni, kitörni a senkiségből.

Az az önbizalom, ami kiskorunkban hiányzott belőlünk, azt hivatott helyre tenni a mostani ismertség, népszerűség, amivel megpróbálunk élni és a lehetőségeinket kiaknázni – árulta el a lapnak.



"Sok éve írtam utoljára, nem volt, ami inspirálna"

Ráadásul az is kiderült: fiatal rapper MC Hawer zenéjén nőtt föl.

– Meghatározó volt számára a zenei munkásságunk, talán ez is segített abban, hogy zeneileg is azonnal egy hullámhosszra kerültünk. Könnyű volt a közös munka, sőt, sokkal inkább volt ez élmény számomra. Mindig szerettem volna pörgősebb rappet írni, ahol megmutathatom, én is tudok bánni a szavakkal, a ritmizálással. Most végre megtehettem. Az mindegy is, hogy ez a dal milyen sikereket ér el, megtisztelő volt a felkérés, és remélem, hogy ezáltal még egy lépcsőfokkal közelebb kerülünk a legfiatalabb generációhoz.

Sok éve írtam utoljára, nem volt, ami inspirálna. Nekem az jelenti a kihívást, ha valamit alkothatok.

– Sok lenne még bennem, de amit közel 30 évvel ezelőtt elindítottam, nem biztos, hogy a mai korommal neki futnék újra. Nem lenne energiám végigcsinálni. Talán majd a Jóistennél odafönt, az életem végén ez is egy kis pluszt jelent. Szükségem volt erre, most érzem igazán teljesnek az életemet – mondta a Ripostnak.