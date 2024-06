MC Hawer halálhírét terjesztik: „A sok hányattatás, alkoholizmus ellenére még itt vagyok”

Azt szokták mondani, hogy akinek a halálhírét keltik, sokáig fog élni. Ha ez valóban így van, akkor MC Hawernek semmi oka az aggodalomra, ugyanis nem az első eset, hogy „temetik”. A mulatós rapper háza táján az utóbbi időben valami fura történik, ugyanis a napokban halálosan megfenyegették, most pedig azt terjesztik róla, meghalt.

MC Hawer szerint most kicsit túllőttek a célon Fotó: Markovics Gábor

MC Hawer értetlenül áll az álhír előtt

A duó hivatalos Facebook-oldalán kaptak olyan üzeneteket, amelyekben afelől érdeklődnek, igazak-e a hírek, hogy Koczka Géza, vagyis MC Hawer elhunyt. De hogy mit is gondol erről a híresség, a Borsnak „boncolgatta”.

– Időnként rájön az emberekre a bolondóra. Nem tudom fölfogni és megmagyarázni sem, hogy egyáltalán mi indíthatja el ezeket a dolgokat – kezdte lapunknak. – Őszintén szólva mit lehet az ilyen esetekre reagálni?

Egyetlen dolgot tudok tenni ellene, azonnal nyomom a tiltás és a törlés gombokat.

– Nem akarom pont azt elérni, ami a céljuk lehet egyeseknek. Lehet, hogy éppen azt várják, reagáljunk valamit, és csak egy lavinát indítanánk el, amivel elégedettséget váltanánk ki belőlük. Biztos örömet jelentene nekik, hogy válaszol a híresség, és természetesen itt nem csak magunkra gondolok, hiszen üzeneteket mások is kapnak, és bizony azok nem mindig kellemesek és pozitív hangvételűek. Ezzel próbálják magukra felhívni a figyelmet.

Ez olyan, mint egy csínytevés, és az bejön.

– Pont azért teszi mindezt privát üzenetben, mert hozzászólásban, nyilvánosan már nem vállalja fel adott esetben a véleményét, vagy mint ezúttal is, a téves információját. Szerintem a legjobb megoldás, ha figyelmen kívül hagyom – hangsúlyozta Géza.

Korábban a temetését is meghirdették

Hawer végtelen türelmes ember, bár megesett, hogy nála is elszakadt az a bizonyos cérna. Most azonban tudatosan enged el minden olyan dolgot az életében, ami feszültséget okoz számára.

– Engem amúgy is nehéz felbosszantani, egyrészt megedződtem, másrészt nem akarok idegeskedni, pláne, miután az egészségemmel az utóbbi időben gondok adódtak. A gyomorfekélyemnek ez biztosan nem tenne jót. Az elmúlt hónapokban az átlagosnál kicsivel több feszültség volt rajtam, és ahogy az orvosom is tanácsolta, az ilyen helyzeteket kerülnöm kell – fűzte hozzá, majd felidézte azt az esetet is, amikor konkrétan a temetését szervezték meg.

Pár évvel ezelőtt még egy eseményt is létrehoztak emiatt, MC Hawer temetése Sajókazán elnevezéssel.

– Na de ha már ennyiszer a halálhíremet keltik, a mellékelt ábra jól mutatja, a sok hányattatás, alkoholizmus ellenére még itt vagyok. Nagy az Isten állatkertje – mondta mosolyogva Géza.