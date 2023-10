"Biztos, hogy együtt vannak": Itt az újabb bizonyíték Marics Peti és Kovács Gyopár kapcsolatáról

Már több, mint fél év telt el azóta, hogy először pletykálni kezdtek Marics Peti és Kovács Gyopár kapcsolatáról, ám a fiatalok azóta sem erősítették meg, hogy valóban egy párt alkotnának. A rajongókat viszont egy cseppet sem zavarja, hogy sosem lett kimondva a viszony, ugyanis mindig lebuktatták a párt, akik nem figyeltek oda arra, hogy hol láthatják őket együtt. Például a színésznő előszeretettel látogat el a ValMar koncertekre, s bár mindig a backstage-ben bulizik, készültek róla lesifotók. Vagy, idesorolhatjuk azt a képet is, melyen Gyopár az énekes pulóverében pózol, de arról se feledkezzünk el, hogy Marics még egy színházi előadást is bevállalt a lány kedvéért.

Továbbra is egy pár Marics Peti és Kovács Gyopár?

"Biztos, hogy még együtt vannak!"

Az utóbbi hetekben egyre kevesebbet lehetett hallani a párosról. Gyopár szinte minden idejét a kecskeméti színházban tölti, míg Marics a koncertek mellett gőzerővel készül a Dancing with the Stars következő adásaira. A rajongók viszont ennek ellenére is biztosra vélik, hogy a sztárpár még mindig együtt van.

A minap az Instagramon tett közzé egy fotót a színésznő, melyen nem mással, mint Valkusz Milán barátnőjével, Petrával látható. A kép tanúsága szerint a lányok nagyon jó barátságot ápolnak egymással, ám ez a szituáció ismerős lehet a netezőknek...

Andi is jóban volt Petrával nagyon, nem meglepő, hogy Gyopár is. Szóval amíg ők jóban vannak, Maricsék is együtt vannak

- fogalmazott valaki, utalva arra, hogy Marics ex-barátnője, Tóth Andi szintén sok időt töltött Petrával. A barátság viszont a szakítás után megszakadt.

- Nyilván Andi addig volt jóban Petrával, amíg együtt volt Mariccsal. Ergo Gyopival is ez a helyzet szerintem - írták.

Biztos, hogy még együtt vannak!

- fogalmazott egy másik kommentelő a Redditen, választ azonban nem valószínű, hogy kapnak, ugyanis korábban már megkerestük az ügyben Gyopárt. A színésznő azonban kijelentette: nem szeretne a magánéletéről beszélni sem most, sem pedig a jövőben.