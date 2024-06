A Házasság első látásra Gerije most a dúsgazdag Paulinát nézte ki magának

Úgy tűnik, Bogi egykori férje mégsem találta meg az igazit a Nagy Ő Edinájának személyében, ezért Geri továbbra is keresgél. Most egy másik sztárt nézett ki magának a Házasság első látásra szereplője. Paulina nem csak ismert, de dúsgazdag és nagyon csinos is, így nem csoda, hogy a fiatalember szemet vetett rá.