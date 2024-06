Harry herceg nem tudta teljesíteni Diana hercegnő utolsó kívánságát

Harry herceg 20 évig küzdött gyászával, miután édesanyja, Diana hercegnő tragikusan meghalt.

A 39 éves Sussex hercege egy új interjúban őszintén mesélt édesanyja pusztító elvesztéséről, a fegyveres erők fiatalokat támogató Scotty's Little Soldiers nevű jótékonysági szervezet globális nagyköveteként.

Harry Nikki Scott-tal, a jótékonysági szervezet főnökével beszélt a gyászról és arról, hogy ez milyen hatással van a felnövő gyerekekre. A herceg elárulta, hogy az érzelmeit egy dobozba rakta, és Diana 1997-es halála után sokáig nem tudta rávenni magát, hogy megünnepelje anyja életét, vagy beszéljen gyászáról.

Beszélgetésük során, amikor Nikki kiemelte annak fontosságát, hogy egy gyászoló gyermek ünnepelje a szülei életét, Harry elmagyarázta, hogy nehéz egy fiatalnak, amikor azt gondolja: „Nem akarok beszélni róla, mert elszomorít”. Hozzátette: "De ráébredtem, ha beszélek róla, és ünneplem az életét, akkor a dolgok könnyebbé válnak."

Harry őszintén beszélt arról is, hogy édesanyja utolsó kívánsága rángatta ki a mély depresszióból, de így is azt érzi, elbukott. "Meggyőztem magam arról, hogy édesanyám azt akarná, hogy sokáig szomorú legyek és gyászoljam, mert csak ezzel tudom bebizonyítani, mennyire is hiányzik. De aztán rájöttem, hogy édesanyám utolsó kívánsága is az volt, hogy én boldog legyek".

A herceg elárulta, hogy közel két évtizedig "nem gondolt" anyja halálára, és végül két év "teljes káosz" után kapott segítséget. Csatlakozott 50 gyerekhez a Scotty's által májusban rendezett szórakoztató foglalkozásokon, és azt mondta nekik, hogy nem lehet "örökké" elfojtani a gyászt, mert az "belül megemészti".

Nikkit azután ösztönözték a Scotty's felállítására, hogy el kellett mondania ötéves fiának, hogy apját, Lee Scott kapitányt megölték Afganisztánban. Harry ezt mondta Nikkinek: "Hihetetlen, amit tettél. Valóban inspiráló. Nagyon megtisztelő és kiváltságos számomra, hogy most a Scotty's tagja lehetek, és nagyon várom, hogy mindent megtegyünk, hogy több embert és nagyobb érdeklődést vonzzunk be, hogy minél több gyerek kapja meg azt a támogatást, amelyre annyira szüksége van."