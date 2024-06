Hajdú Péter a kötelező sorskatonaságról: „Én, mint két fiú édesapja, határozottan visszautasítom”

Hajdú Péter magánemberként és édesapaként is a háború elkerülésére szavaz, mint mondja: a béke mellett van, fiaira való tekintettel pedig határozottan elutasítja a kötelező sorkatonaság visszaállítását.

Hajdú Péter a két kisfiára is gondol, amikor azt mondja: elutasítja a sorkatonaság kötelezővé tételét (Fotó: Bors)

Hajdú Péter a sorkatonaságról vallott

– 2004-ben, amikor eltörölték Magyarországon a kötelező sorkatonai szolgálatot, akkor az egész ország egy emberként lélegzett fel – idézte fel a Bors kérdésére a tévés szakember, aki megrökönyödve áll Brüsszel háborúpárti retorikája előtt.

– Most döbbenten hallom az egyre élesebb hangokat az Unión belülről, hogy vissza kellene állítani a sorkatonaságot.

Én, mint két fiú édesapja, ezt határozottan visszautasítom

– szögezte le Hajdú, akinek az előző házasságából két gyermeke született, 2009-ben Noémi, 2010-ben Dávid, jelenlegi kapcsolatából pedig 2022-ben született kisfia, Dominik. Rájuk is gondol, amikor kijelenti: elítéli a háborút, és fegyverkezés helyett a diplomáciai megoldást támogatná. Úgy véli, ezzel nincs egyedül, sőt, a többség nevében beszélve leszögezte:

– Én a béke mellett vagyok, azt gondolom, hogy a józan többség a béke pártján áll. Élvezzük a szabadságot, a békét és gyönyörködjünk gyermekeinkben! – kívánta honfitársainak a műsorvezető.

„Miért is harcoljanak magyar fiatalok egy idegen országért?"

Hajdú Péterrel egyetértésben beszélt a napokban Nagy Feró is. A népszerű rocker szintén gyermekeiért és a magyar fiatalokért aggódik.

– Az én fiaim soha nem kaptak katonai kiképzést. De ha kaptak volna, sem gondolkodnék egy percet sem, csípőből mondanám és mondom is, hogy sem az orosz–ukrán, sem pedig bármely más konfliktus, nem a mi, nem az ő háborújuk. Miért is harcoljanak magyar fiatalok egy idegen országért? A II. világháborúban végigpusztították Magyarországot… Nem akarom, hogy magyar fiatalok áldozzák az életüket a határainkon túl! – szögezte le Feró, akinek Schobert Norbi és Pataky Attila is osztozik a véleményén.