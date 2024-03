Friss fotón a kegyetlen kórban szenvedő Céline Dion: így néz ki most a beteg énekesnő

Céline Dion már a betegsége előtt is óvta a magánéletét, és gondosan különválasztotta azt szakmájától, így ritkán láthattuk szerettei, főleg gyermekei körében. Amióta azonban egy igen súlyos betegségben, a Stiff-Person szindrómában, avagy merevember-kórban szenved, őt magát is ritkán látni. Most azonban kivételt tett. Nem véletlenül, ugyanis épp az őt is kínzó kegyetlen kór világnapja alkalmából döntött úgy, hogy közösségi oldalán megoszt egy felvételt, amin három fiával, René-Charles-szal, Nelsonnal and Eddy Angélilvel közösen látható.

Céline Dion a februári Grammy-díjátadón: egy-egy megkeresésnek még igent mond, emellett elhatározta: legyőzi a betegségét Fotó: AFP

Mint ismert, Céline Dionnál 2022-ben diagnosztizálták a görcsökkel járó gyógyíthatatlan idegrendszeri betegséget, mely a test középső részén, a törzsben és a hasban jelentkező izommerevséggel kezdődik, később ez kiterjed a lábakba és más izmokba is. Dion egy korábbi Instagram-videójában azt mondta, hogy a görcsök a mindennapi életének minden aspektusát befolyásolják, néha nehézségeket okoz számára a járás, és nem képes a hangszálait se úgy használni, ahogy azt megszokta. A tünetek a betegeknél szorongáshoz és depresszióhoz is vezethetnek, ez pedig tovább táplálja, felerősíti a tüneteket. Gyakori panasz, hogy az ebben szenvedők félnek elhagyni az otthonukat, mert az utcai zajok, például egy autóduda hangja görcsöket és eséseket válthat ki. Ez a szindróma egyébként igen ritka, körülbelül 1 millió emberből egynél fordul elő, így a neurológusok is csak ritkán találkoznak vele, ezért nehezebb is diagnosztizálni. Kétszer annyi nőt érint, mint férfit. A tünetek jellemzően 20 és 60 éves kor között alakulnak ki.

Céline a posztjával mindenkinek lelki támogatást szeretne nyújtani, aki ebben a betegségben szenved.

Felülkerekedni ezen az autoimmun betegségen az egyik legnehezebb dolog, amivel valaha szembe kellett néznem az életem során, de elhatároztam, hogy egy nap visszatérek a színpadra, és olyan hétköznapi életet élek, amennyire csak lehetséges

– jelentette ki, hozzátéve: családja, gyermekei és rajongói támogatása, szeretete rengeteget jelent számára.