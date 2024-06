Caramel őszinte vallomást tett a Megasztáros győzelméről

22 éves volt az énekes, amikor megnyerte a Megasztárt, most 42. Caramel azt mondja, az elmúlt 20 évben sok minden történt vele: segédmunkásból hazánk egyik legelismertebb, több díjjal rendelkező előadója lett.

Caramel a Megasztár zsűritagja lesz a TV2 tehetségkutatójának új évadában (Fotó: MW Archív)

Caramel : Velem csoda történt!

A népszerű előadó szerint ez is sorsszerű, hogy a jubileumi évben kérték fel a műsor zsűritagjának.

— A Megasztár előtt én fizikai munkából éltem, segédmunkás voltam, a leghosszabb időt a Thermoplan üveggyárban töltöttem — mesélte a Borsnak Caramel.

Ezért én tényleg az esélytelenek nyugalmával jelentkeztem a műsorba, és velem ott csoda történt! Én egy olyan lehetőséget kaptam a Megasztártól, a szakmai stábtól és a közönségtől, ami nélkül nem is tudom, hogy valaha színpadra kerültem volna-e. Vagy ha igen, sokkal-sokkal nehezebben. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy az életem összefonódott a Megasztárral. Sorsfordító pillanat volt az életemben már maga a bejutás is a műsorba, onnantól semmi nem volt ugyanolyan, mint előtte. Ennyit tud tenni egy ember életével egy lehetőség!

Az énekes azt mondja, a tehetség nem elég, jókor kell lenni jó helyen, kell a szerencse is. Ő jókor volt jó helyen, sorsszerű volt az egész, akkor volt ott az ő ideje! Biztos benne, hogy ez sem korábban, sem később már nem így sült volna el. Így viszont egy óriási sikertörténet az övé, főleg annak tükrében, hogy most, két évtizeddel később még mindig a pályán van és töretlen a népszerűsége.

— Érdekes, de azt a döntőt, a győzelmemet még konkrétan sosem néztem, sosem néztük vissza. A kislányom 10 éves, ez neki egyáltalán nincs meg, részleteket látott belőle. De a mostaniba azért biztos belenéz majd, hogy az apukája benne lesz, az biztos, a beharangozó nagyon tetszett neki.

Bízik az új tehetségek felfedezésében

Amióta a bejelentés megtörtént, Caramel több száz üzenetet kapott, hogy milyen jó, hogy ő is bekerült a zsűribe, és hogy az egész csapat milyen jó lett:

— Amióta a bejelentés megtörtént, többszáz üzenetet kaptam, hogy milyen jó, hogy én is zsűri leszek, és hogy az egész csapat milyen jó. Én is így érzem, örülök a csapatnak, mert nagyon jól kijövünk egymással. Régóta ismerjük egymást, mindenkivel van kapcsolat. És külön öröm, hogy nem trash arcok vannak a zsűriben, hanem olyanok, akik saját jogukon, a zenéjükkel, tehetségükkel, sok munkával lettek ismertek, teljesen más ilyen emberek közt ülni. A korábbi Megasztároknak is mindig komoly zsűrije volt, legendák. Mi is próbáljuk majd azt a színvonalat hozni. Én igazságos zsűri igyekszem majd lenni, és próbálom majd az elmúlt 20 évre, az akkori szereplésemre, a győzelmemre visszaemlékezve segíteni a versenyzőknek, átadni a tapasztalataimat.