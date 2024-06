Csúnyán átverte a családját Bódi Guszti

Biztosan sokan emlékeznek még arra az időre, amikor nem vagy csak nagyon kevés háztartásban voltak telefonok, és az utcán álló telefonfülkékből tudtunk telefonálni. Akkoriban „nagy divat” volt, hogy sokan azzal szórakoztatták magukat, hogy telefonbetyárkodtak. Random hívtak egy számot, és különböző poénokkal szórakoztatták az embereket. Most a fiatalabb Bódi Guszti is így tett...

A Bódi családból ezúttal ifj. Bódi Guszti viccelte meg a többieket (Fotó: Sulyok László)

Bódi Guszti telefonon viccelte meg unokaöccsét

Már, ha ez bárkinek is vicces volt. Egy biztos, a vonal túlvégén lévőnek nem. Nagyon kreatívak tudtak lenni a „betyárok”, ám mára valahogy ez a fajta unaloműzés szerencsére csak a múlt.

Mi azonban egy kis múltidézésbe kezdtünk. Ebben pedig a legnagyobb partner nem más volt, mint a Bódi család. L.L. Junior után Bódi Csabi és fiai a család fejét próbálták átverni. Ifjabb Bódi Csabi nagyapját hívta, és futárnak adta ki magát, és azzal kereste meg a hírességet, hogy a ház előtt áll egy mosógéppel, amiért 680.000 forintot kellene fizetnie. Az átverés nem volt sikeres, ugyanis a legidősebb Bódi felnevetett, és leleplezte unokáját, ugyanis felismerte Csabi hangját.

Most új taggal bővült a telefonbetyárok csapata, ugyanis Bódi „kis” Guszti is megmutatta, hogyan tréfálja meg unokaöccsét, Csabi Juniort. Nem is sikerült olyan rosszul a telefonbetyárkodás, ugyanis a fiatal családtag elsőre bekajálta a nagybácsi átverését. De hogy mi volt pontosan a tréfa lényege, az az alábbi videóból derül ki.