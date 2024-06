"Valaki meg fog sérülni!" – fotósokra támadt Ben Affleck – videó

Elvesztette a hidegvérét Ben Affleck. Fotósokra támadt az állítólag válófélben lévő színész.

Úgy hírlik, romokban van a sztárpár kapcsolata, Ben Afflecket alighanem megviseli a rossz viszony (Fotó: Billy Bennight)

Fotósokra támadt Ben Affleck

Hetek óta Ben Affleck és Jennifer Lopez balhés kapcsolatától hangos a sajtó, sokan már válásról suttognak. Látszólag Ben nincs jó passzban, a hétvégén fotósok hadára támadt rá.

Hollywood kedvenc álompárjaként tartották számon Ben Affleck és Jennifer Lopez kettősét, ám az elmúlt hetekben olyan hírek láttak napvilágot, amik arról szólnak, hogy zűr van a paradicsomban… Állítólag többször is zengett már a szomszédság a hangos veszekedésüktől, s meghirdették eladásra közös szerelmi fészküket is. A napokban pedig a szexi énekesnőt Olaszországban látták nyaralni, most pedig Párizsban üdül: férje nélkül.

A korábban alkoholproblémákkal küzdő Affleck a jelek szerint a párkapcsolati válság miatt megint elindult a lejtőn. A hétvégén fotósokra támadt rá ingerülten. Épp a J-Lo-val közös Beverly Hills-i otthonukból hajtott el éjszaka luxus BMW-jével, mikor a leselkedő paparazzók a kameráik össztüzébe vették őt. A színész ingerülten a fékbe taposott, hátratolatott, majd tajtékozva hagyta el az autóját, és dühös léptekkel indult a fotósok felé, hogy helyre tegye őket – számolt be róla a TMZ.

Sokak szerint azonban jogos volt a felháborodása, a sötét úton a villanó vakuk ugyanis elvakíthatták volna őt, ami balesethez és sérüléshez vezethetett volna. Elmondása szerint a lánya is a környéken járt kocsival, őt is veszélybe sodorhatták volna a tolakodó fotósok villódzó vakui.

– Állj! Veszélyes, amit csináltok, érted? Nem látok. Valaki meg fog sérülni! – háborgott hevesen gesztikulálva Affleck. – Jézus Isten! A lányom is errefelé vezet, ha rávillantjátok a vakut, veszélybe sodorjátok! Értitek ezt?!