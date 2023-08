Le kellett állítani Bódi Csabi hétvégi koncertjét

Villámárvizek, elárasztott garázsok, járhatatlan utak - augusztus első hétvégéje bizony egyáltalán nem emlékeztetett a nyárra, sokkal inkább a késő őszre. Ráadásul igazi ítéletidővel csapott le a hidegfront, és a pusztító viharok senkit sem kíméltek. Még a Bódi családot sem, akik sok előadóhoz hasonlóan a hétvégén járták az országot. Csabi például egy borsodi faluban, Ároktőn lépett fel, amikor az időjárás olyannyira vállalhatatlan lett, hogy leállították a koncertet.

Bódi Csabinak le kellett állítania a koncertjén az időjárás miatt (Fotó: Sulyok László)

A zenész a Facebook-oldalán számolt be a történtekről, és egy videót is mellékelt az esetről. A felvételen jól látható, hogy a koncert elején még csak a szemerkélő eső okozta a legnagyobb gondot, de még így is voltak, akik a színpad előtt állva buliztak együtt Csabival. A legtöbben viszont már ekkor is egy sátor alatt gyülekeztek, és milyen jól tették. A vihar ugyanis egyre erősödött a településen is, így a fellépés közepén megszakították a műsort.

A zivatar ellenére is kitartottak mellettem Ároktőn! Sajnos azonban le kellett állítani a műsorom

- kezdte bejegyzésében Csabi, majd hozzátette: igyekszik minél hamarabb bepótolni a bulit, erről már szóban is egyeztetett a polgármester asszonnyal. Viszont a jelen helyzetben az volt fontos, hogy mindenki épségben hazajuthasson, hiszen ítéletidő közeledett.

- Megígértük a polgármester asszonnyal, hogy bepótoljuk másik alkalommal. A legfontosabb most az volt, hogy mindenki biztonságba kerüljön a vihar idejére - tette hozzá a népszerű zenész.

A koncertről készült videót ITT tudod megtekinteni!

A sztárok otthonát is letarolta a vihar

Nem csak Bódi Csabi koncertjét mosta el az eső, de bizony több, magyar híresség otthonát is. Szigligeti Ivett és Dudás Miklós lakásában például állt a víz, de Kulcsár Edináék kertjét is darabokra szedte a szörnyű időjárás. A legszerencsétlenebb helyzetbe talán Sasvári Sándor került, akinek a telkén fákat csavart ki a szél, és még a lovait is meg kellett mentenie a viszontagságos időben.

Letarolt minket a vihar! Az évtizedek befektetett munkája pár óra alatt majdnem megsemmisült, mindenfelé kettéhasadt fák, a karámra rádőlt vastag ágak, hatalmas a kár! Persze nem ijedünk meg, ahogy lehet nekiállunk a helyreállításnak és bízunk benne a szombat esti vihar már kegyes lesz hozzánk!

- mondta a Ripost-nak Sasvári, aki fotókat is mellékelt az esetről.