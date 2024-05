T. Danny reagált a vádakra: „Sosem hagytam az ilyesfajta bánásmódot”

T. Danny neve egy igazán kellemetlen helyzet kapcsán merült fel úgy, hogy a zenész mit sem tudott erről. Egy kis emlékeztető azoknak, akik lemaradtak volna: a fiatal híresség a WellHello koncertjén volt vendég, ahol biztonsági őrök kísérték fel a színpadra. Az érkezésekor természetesen meg voltak őrülve a rajongók, ám akadtak olyanok is, akik sajnos „útban voltak”. Az egyik lány is ilyen volt, de ahelyett, hogy arrébb tessékelték volna, a szekus inkább lökött rajta egyet. Mindezt úgy, hogy Dani ebből semmit sem tapasztalt, s csak utólag, egy videóból értesült arról, mi is történt.

T. Danny nagyon sajnálja a történteket (Fotó: Szabolcs László)

T. Danny elnézést kér

A zenész híres arról, hogy a rajongóival mindig kedves és közvetlen, így nem meglepő, hogy ahogy eljutott hozzá a hír, azonnal üzent a lánynak is, aki a történtek elszenvedője volt. Mint mondja: nem tudja, ki a szőke hajú hölgy, de szeretné megtalálni, hogy elnézést kérhessen tőle, a biztonsági őr nevében is.

Most látom a sok cikket… Sajnos nem tudom, hogy ki a szőke hölgy, az esetet nem láttam akkor és ott, de elnézést tőle. A biztonsági őr helyett is…

– kezdte bejegyzésében Dani, majd hozzátette: nem gondolja, hogy miatta bárkit is arrébb kellene lökni, éppen ezért még jobban bántja az eset.

– Sosem hagytam/hagynám az ilyesfajta bánásmódot, és nem is gondolom, hogy miattam bárkit is arrébb kellene lökni – fogalmazott a lányok kedvence, aki hamarosan a Zsákbamacska műsorvezetőjeként is debütál Szente Vajk és Kárpáti Rebeka oldalán.