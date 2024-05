Kiakadt a TV2 gyönyörű sztárja, nem tolja tovább más szekerét

Éleződik a helyzet: Next Top Model Hungary című realityben már csak kilenc lány van versenyben. Az egyik legnagyobb esélyes, Mészáros Lili adásról adásra jól teljesít, most mégis úgy döntött, taktikát vált.

Mészáros Lili ezzel a fényképpel megnyerte az első hetet a Next Top Model Hungary műsorában Fotó: Zsólyomi Norbert

Döntött a Next Top Model Hungary versenyzője

A biomérnöknek tanuló taekwandós lány határozottan menetel előre a versenyben a Magyarország következő topmodellje címért. Kerüli a konfliktusokat, a szakmai zsűri pedig mindig elégedett a fotóival és a kifutón látott munkájával. Sőt, neki hála, több lány is egyre jobban kezdett teljesíteni. A legutóbbi adásban Vidéki Vivi elárulta, Mészáros Lili és Jávori Lili kettőse látta el tanácsokkal, ennek köszönhetően fejlődött a catwalkja.

A Bors felkeresésére Mészáros Lili most elárulta, változások következnek.

– Azt sokan nem tudják, hogy a háttérben valójában mi rengeteget gyakoroltunk, segítettünk egymásnak a lányokkal a villában. Abban a kis szabadidőnkben, főleg esténként kielemeztük egymás képeit, megbeszéltük, mi volt jó, hogyan lehetne még jobb. Jávori Lilivel mindkettőnknek célja volt a modellszakmában fejlődni, és sokáig önzetlenül átadtam a saját tudásomat is a többieknek.

Viszont ráébredtem, hogy ezzel magamat is hátráltatom, mert bár az első hetet megnyertem, azóta mindig más lányt választottak legjobbnak

– fejtette ki Lili, aki ezután taktikát váltva már inkább csak a saját fejlődésére koncentrál. Egy kivétellel.

A két Lili: „Barátság első látásra"

– Jávori Lilivel a kapcsolatunk, mondjuk úgy: barátság első látásra! Még sosem volt ilyenben részem: a barátaim mind elmondták, hogy elsőre nem voltam szimpatikus nekik, csak később kedveltek meg, ahogy egyre jobban megismertek. De Lili rögtön tudta, milyen is vagyok valójában, és én is róla. A műsor vége óta is tartjuk a kapcsolatot, minden nap beszélünk és amikor időnk engedi, találkozunk is. A forgatás alatt is egy szobában voltunk végig, esténként pedig alvás előtt mindig húszperces taktikai, szakmai megbeszélést tartottunk.

„Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld!"

Míg a Next Top Model Hungary versenyzői közül többen is nehezen viselik lelkileg a műsor megpróbáltatásait, Lili lelkileg is nagyon stabilnak mutatkozik.

– Az elmúlt évben sokat foglalkoztam önismerettel, önfejlesztéssel. Tudatosan építettem az önbizalmamat. De mindig is jellemző volt rám, hogy nehéz célokat tűztem ki magam elé, és addig mentem, míg száz százalékosan el nem értem. Azt vallom, amit a Csillagok háborúja-filmekben Yoda is mond: tedd vagy ne tedd, de ne próbáld!