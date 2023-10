Lebuktak: újra egy pár a tv2 két sztárja - Fotó

Mint arról a Bors beszámolt, tavaly kaptak szárnyra az első olyan pletykák, miszerint T. Danny és Kecskés Enikő egy párt alkothat. Mindez onnét indult, hogy a zenész és a modell egy baráti körben mozgott, illetve folyamatosan kommenteltek egymás képeihez és videóhoz. A szemfülesebbek aztán azt is kiszúrták, hogy Enikőnek van egy karkötője, amin egy “D” és egy “E” betű van, ám sosem láthattuk még őket közös fotón vagy videón.

T. Danny / Fotó: Instagram

Aztán, amilyen hirtelenséggel derült fény a kapcsolatukra, úgy jött a szakításuk híre is. Enikő egyik posztjából legalábbis arra lehetett következtetni. Ugyanis segítséget kért, hogy valaki szétszerelje a gardróbját. Ebből sokan arra következtettek, hogy a szépséges modell költözik, ráadásul nem a barátjától kért hozzá segítséget.

Most viszont a Dancing with the Stars negyedik évadának első élőadására együtt érkezett T. Danny és Kecskés Enikő. A lány valószínűleg drukkolni érkezett a stúdióba.

Íme a fotó a vélhetően kibékült szerelmespárról: