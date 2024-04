„Hál’ Istennek nem életveszélyes” – így van most Zámbó Krisztián súlyos balesete után

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Zámbó Krisztián egy nagyon aggasztó fotót posztolt az Instagram-oldalára, amit egy videó is követett, amin az énekes karja be van gipszelve. Úgy tűnik, a lába és a karja is megsérült. Lapunknak most elárulta, hogy érzi magát, illetve néhány részletet a balesetről is megosztott.

Zámbó Krisztián biciklis balesetet szenvedett Fotó: Nagy Zoltán

Krisztián épp, hogy hazaért az Ázsia Expressz forgatásáról, máris jól láthatóan komolyan megsérült, de biztosította a rajongóit, hogy ennek ellenére egyetlen koncertet sem mond le.

44 éves vagyok és az első törésem megvolt. Soha életemben nem estem biciklivel, de sikerült. Könyöktörés, nagyon f*sza. De ettől függetlenül a fellépéseket nem hagyom abba. Akkor is felléptem volna, ha a lábam eltörik, de azt ne várjátok tőlem, hogy ropjam a Dancing-ben

– árulta el viccelődve az énekes.

Zámbó Krisztánnak a karja mellett a lába is megsérült Fotó: Instagram

Zámbó Krisztián rosszul viseli a sérülést

Megkerestük Krisztiánt is a történtek miatt, amiről szűkszavúan ugyan, de elárult néhány részletet.

Hál’ Istennek nem életveszélyes és fogom tudni használni a kezemet mindenre, amire csak kell. Még el is vicceltük Zsuzsikával, hogy pont úgy van, hogy a mikrofont tudom tartani a kezemben, csak így be kell helyezzem oda és máris tudok énekelni

– mesélte.

– Más nagyon nem sérült meg. Ez egy abszolút szerencsétlen baleset volt, de jó, hogy nem autóban történt. Bár nehezen viselem, mert végre elkezdtem nagyon keményen edzeni, meg fogyni. Nem gyúrni akarok, csak kardiózni és tényleg mindenre odafigyelni, hogy a nyarat jó formában kezdhessem, mert nagyon komoly és megterhelő munkák várnak rám – tette még hozzá lapunknak Krisztián.