Kórházból kaptuk a hírt: balesetet szenvedett Zámbó Krisztián

Rossz hírrel indul a nap. Ahogyan arról a Bors is beszámolt, javában zajlik az Ázsia Expressz forgatása. Bár hivatalosan nem lehet tudni, hogy a TV2 sikerműsorának készítése melyik fázisban jár, azért Ördög Nóra egypercesei adnak egy kis támaszt, jóllehet ő is csúszásban van a feltöltésekkel. Az azonban bizonyos, hogy még kint van a stáb, még zajlik a forgatás. Ezt onnan is lehet tudni, hogy a versenyzők oldalait még az admin kezeli. Az 5. széria versenyzői között ott volt Zámbó Krisztián is:

Zámbó Krisztián azonban most sokkoló videóval jelentkezett be: egy kórházban bukkant fel begipszelt kézzel. Elmondása szerint elesett a biciklivel, és - bár még soha nem tört el - a keze nem úszta meg ép bőrrel. Mindenkit megnyugtatott azonban, hogy a koncertjei nem maradnak el, és törött kézzel is ott lesz a színpadon. A rajongók azonban nem értik, hogy mi történt, mert még Ázsiában kellene lennie. Attól tartanak tehát, hogy kisesett idő előtt.