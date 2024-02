Munkanélküliség? Álláskereső posztja miatt aggódnak Zámbó Krisztiánért a rajongók

Minden zenész úgy érvényesül a szakmában, ahogy csak tud, a több fellépési lehetőség érdekében van aki menedzsert fogad, mások híres, külföldi előadók kommunikációs technikáit veszik át, és van Zámbó Krisztián, aki egy - látszólag - számítógépes alapismertek órán tanultakat felhasználva szerkesztett egy olyan plakátot, amire tényleg nehéz szavakat találni. Az említett hirdetésen az énekes csokornyakkendőben pózol, derékig lecsúszva az oldalról, az elérhetőségeket, így a telefonszámot és az e-mail címet is külön ikonokkal jelölte, és írt egy kis kedvcsinálót is. Ezt:

"Ha szeretnéd meglepni egy kedves családtagodat, barátodat vagy akár saját magadat egy fergeteges bulival, keress bizalommal! Megígérem, ez egy örökre szóló élmény lesz! A műsor tartalmazza saját, illetve Édesapám, ZÁMBÓ JIMMY legnagyobb slágereit és persze a jó hangulatot."

Zámbó Krisztiánt a szívébe zárta az ország

Krisztián karrierje 12 évvel ezelőtt kezdődött, ekkor jelentkezett először énekes tehetségkutató műsorba, ahol végül nagy nehézségek árán ugyan, de sokáig versenyben maradt. A hangja akkor még nem volt annyira képzett, hogy felvegye a legjobbakkal a versenyt... A bakizásai ellenére az egész ország a szívébe zárta a melegszívű fiút, aki onnantól kezdve számos műsorban kapott kisebb-nagyobb szerepet, és képernyőn van a mai napig. A legidősebb Zámbó fiú a tévézés mellett egyébként koncerteket is ad, a fesztiválszezonban járja az országot. Legalábbis eddig így volt.

Zámbó Krisztián a mai napig nagy népszerűségnek örvend Fotó: Nagy Zoltán

Szerény költségvetésű megjelenés

Az énekes eddig sosem panaszkodott arról, hogy kevés bulija lenne, de ez a friss és furcsa plakát arra enged következtetni, hogy többet szeretne. Ennek érdekében otthon összeállított sufnituning módszerrel egy szórólapot, amin saját magát hirdeti. A jelek szerint Krisztián nem sokat hezitált a közzététel előtt, pedig jó lett volna, ha konzultál egy szakemberrel is. A hirdetés ugyanis a szerény költségvetésű megjelenése mellett még helyesírási hibát is tartalmaz: a "Bye Bye lány" című Zámbó Jimmy sláger címét "By by lány"-nak írták.