Somhegyi Krisztián mesés álomutat nyert, megtudtuk, hová utazott Vikivel

Pechszéria után győztesként került ki a Sztárok a reptéren című műsorból Somhegyi Krisztián.

Kiss Virággal utazna Somhegyi Krisztián?

Az Exatlonból is ismert műugró az első hét közepén csatlakozott a műsorba, s gyorsan fogyasztotta társait: Sydney van den Bosch, Győrfi Dani és Pap Dorci kiesése után megtört a pechszéria: mikor a fitneszbajnok Kiss Virág csatlakozott hozzá, Krisztián megtáltosodott.

Miután a műsorvezető, Csuti péntek este Krisztiánt kiáltotta ki győztesként, a műugró elsősorban játékostársának mondott köszönetet.

– Virágnak köszönhetek mindent, gondolkozom azon, hogy jön velem, akárhová megyek – nevetett Krisztián, aki csak az örömmámor hevében fogalmazott így, nem sokkal később ugyanis leszögezte: a megnyert 4.790 kilométeres utazásra feljogosító nyereményét természetesen szerelmével, Viczián Viktóriával élvezi ki.

– Úgy néz ki, hogy Vikivel egy újabb utazásra is jók vagyunk – ismerte el Krisztián, aki a műsor forgatása után, novemberben el is utazott barátnőjével a Zöld-foki-szigetekre!

„El tudnám képzelni magam...”

A Borsnak nyilatkozva most elárulta:

– Szuper volt kipróbálni ezt a műsort, nem is gondoltam volna, hogy a reptér működése ennyi összetett feladatot foglal magában, jó volt belelátni ebbe. Az egyik kedvenc feladatköröm a tűzoltóság kipróbálása volt: jó fizikumot, gyors cselekvést igényel, ezek erősségeim. Viszont ami abszolút favorit lett, a marshallerkedés, azaz a légi irányítás. El tudnám képzelni magam abban a munkakörben – árulta el Krisztián.

„50 órát töltöttem a New York-i reptéren”

– Amerikában jártam egyetemre, évente négy alkalommal repültem – idézte fel Krisztián kérdésünkre a legkellemetlenebb reptéri emlékét.

A legtöbbször nem volt semmi probléma, de azt hiszem talán 2016-ban történt, hogy 50 órát töltöttem a New York-i reptéren.

– Sajnos, csak utólag tudtam meg, hogy a légitársaság ilyenkor biztosít szállást. Se baj, így volt izgalmas – ismerte el az örök optimista sportoló, aki a műsor megnyerésével pedig a Zöld-foki-szigetekre utazhatott párjával, Vikivel.

– Hat és fél órás volt az út, odafelé valahogy sehogy sem akart eltelni az idő. Sajnos a csomagunk is elkeveredett és később csak megrongálva került elő. De nem hagytuk, hogy ezek elrontsák a kedvünket, a nyaralás felejthetetlen, csodás élmény volt – ismerte el Krisztián most, aki a nyaralás után, friss élményként más peches esetekről is beszámolt Vikivel.

Pechszéria a nyaraláson

Novemberben a páros a Metropolnak elárulta, az álomnyaraláson minden szépsége ellenére, mintha átok ült volna.

Viki utólag már nevet rajta, de ő is belátta mennyire szerencsétlen nyaralásban volt részük. Bár Viki számított a lánykérésre, erre nem került sor. Ám nem csak ez rontotta el az álomszerűnek indult nyaralást.

− Krisztián nagyon cseles. Azt mondta, azért nem kérte most meg a kezem, mert számítottam volna rá. De meglepetésben így is bőven volt részünk! − fogalmazott Viki, majd elárulta: egy hosszas szigettúra után pedig kegyetlen rosszullét kapta el mindkettőjüket. Krisztián lázasan, remegve kelt fel az éjszaka közepén, Viki pedig egész este hányt. Azonnal orvos érkezett hozzájuk, Vikit infúzióra is kellett kötni kiszáradás miatt.