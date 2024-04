Nagyon nagy a baj: könnyezve lépett be a kórházba Vajna Timi

Vajna Timi mögött nehéz időszak áll, élete pedig folyamatos küzdelem. 2019-ben elhunyt szeretett férje, Andy Vajna, akit azóta is gyászol. Rendszeresen emlékezik meg róla fotókkal, bejegyzésekkel, és gyakran látogatja meg a sírját. Őszinte, tiszta szeretet volt ez, és Timi nem foglalkozott soha a rossz nyelvekkel. Évekkel később ismét rátalált a szerelem, és már feleségül is ment kedveséhez Los Angelesben. Már nagyon vágyik arra, hogy édesanya legyen, sajnos azonban csak nem akar összejönni a baba. Ezért fájdalmas megtermékenyítő procedúrán vesz részt. Most pedig a nagymamája miatt kell aggódnia.

Vajna Timi nagyon jó kapcsolatot ápolt a nagymamájával

Ahogyan arról korábban már írtunk, Timi és nagymamája korábban nagyon jó kapcsolatban voltak. Évekkel ezelőtt Vajna Timi legfőbb bizalmasa még a nagymamája volt, aki mindig ott állt mellette. Andy Vajna halála után is sokáig ő támogatta a gyászoló örökösnőt, sőt, az üzleti döntéseiben is a nagyi véleménye nyomott a latba. A fiatal, jóképű milliomos fiú, Zoli közeledésével azonban Marika egyre inkább a háttérbe szorult. Mára pedig nagymama és unokája nagyon eltávolodott egymástól.

Most úgy tűnik, hogy baj van, mert Timi a kórházból jelentkezett be, ahol nagymamája kezét szorítja. Sírós fejkeket posztolt ki a kép mellé, így nagyon sokan aggódni kezdtek.