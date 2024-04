Megszólalt távozásáról a TV2 sztárja „Ez teljes döbbenet, ezt nem gondoltam”

Izgalmakból, na meg drámákból és könnyekből ezen a héten sem volt híján a Next Top Model Hungary. A TV2 gyönyörű sztárjai a mesés Tenerifére utaztak, ahol újabb feladatokkal és újabb profi fotókkal kellett meggyőzniük a zsűrit, hogy továbbra is itt a helyük.

A TV2 távozó sztárja (bal hátul) teljesen ledöbbent, hogy neki kellett távoznia Fotó: TV2

Érzelmes szavakkal búcsúzott a NTMH kiesője

Kapusi Vanessza szerint a zsűriben túl mély nyomot hagyott, hogy a múlt heti adásban nem volt hajlandó hidrogénezni a haját. Szerinte ez is hozzájárult a kieséséhez.

– A fotózás után a feladat az úgynevezett „catwalk”, vagyis a modell vonulás volt – mesélte lapunknak a fiatal modell.

Szegedi Kata ruháit mutattuk be, én egy szkafander szerű nadrágot kaptam, ami nagyon megnehezítette a dolgomat. Szerintem ez nagyban hozzájárult a zsűritagok döntéséhez. Azt a kritikát kaptam a tőlük, hogy merev voltam, pedig csak nagyon koncentráltam. Talán ezért látták rajtam, hogy nem tudtam teljesen feloldódni és ellazulni. Amikor megtudtam, hogy számomra véget ért a verseny, teljes döbbenetet éreztem, nem gondoltam volna, mert nem éreztem úgy, hogy rosszul teljesítettem volna!

Vanessza azt mondja, semmit nem bánt meg, mindent ugyanúgy csinálna. De maximalista emberként bántja, hogy nem odáig jutott el, ameddig szeretett volna, a győzelemig.

– Utólag természetesen azon is elgondolkoztam, - hogy az átalakulási nap - mennyiben járult hozzá a kiesésemhez, hogy nem hidrogéneztettem ki a hajamat. Mindenesetre nem bánom, mert egy hidrogén szőke hajjal pont azt éreztem volna, hogy a természetességemet vesztem el, amit képviselni szerettem volna, így önazonos tudtam maradni. Persze rendkívül csalódott vagyok és meglepődött, de egy cseppet sem bántam meg, hogy jelentkeztem a műsorba, sőt! Sokat tanultam magamról, amit hasznosítani is fogok. A családom nagyon támogató, édesanyám is büszke rám, ők is örültek, hogy nem mentem bele a hidrogéneztetésbe, hogy mertem nemet mondani és magamat adni. A modellkesést szeretném tovább folytatni, de jelenleg a tanulmányaim vannak a középpontban. A Corvinus Egyetemre járok mesterképzésre, most a szakdolgozatomat írom, ha minden jól megy májusban végzek, most ez van a fókuszban!”