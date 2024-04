Mi lesz ebből?! Tóth Andit és Marics Petit újra összehozza a sors

Tóth Andi és Marics Peti a Sztárban Sztár nyolcadik évadában kerültek közel egymáshoz, a kapcsolatukat mégis hosszú időn keresztül igyekeztek titkolni. A rejtőzködésre minden okuk megvolt, akkor már mindketten felkapott előadók voltak, hatalmas tinédzser rajongótáborral, a követőik pedig nem nézték jó szemmel, hogy a kedvencük szíve elkelt...

Tóth Andi és Marics Peti egy éven át voltak kapcsolatban (Fotó: Szabolcs László)

Botrányhegyek

A lángoló szerelem azonban megállíthatatlanul felperzselte a két fiatal énekes szívét, de aztán a komplett környezetüket is, mivel ahogy teltek a hónapok, úgy sokasodtak és durvultak a veszekedéseik... Andi és Peti amolyan olaszos stílusban élték az életüket, a közös otthonuk vagy a szerelemtől vagy a veszekedésektől volt hangos, egy idő után pedig csak a konfliktus maradt. A problémák eredete majdnem mindig Tóth Andi féltékenysége volt, az énekesnő sokszor üzent alpári stílusban a kommentelőknek, akik Marics Peti közelébe szerettek volna kerülni.

Szívem, nem vettem el! Menj rá, próbáld meg, vidd haza!

Ha veled megy, tied lehet!

– ilyen és ehhez hasonló videóüzeneteket küldve...

Tóth Andi nehezen viselte, hogy sok nőnek tetszik Marics Peti (Fotó: TV2)

Szakítás

Eljött aztán 2023 tavasza, a Sztárban Sztár két zsűritagja pedig már a kamerák előtt sem nagyon tudta leplezni, hogy valami nincs rendben. Marics Peti ugyan igyekezett vidámnak tűnni, Andi arcán látni lehetett a szomorúságot. A nyilvánosság csak később tudta meg, hogy valójában a 2023-as tavaszi műsor utolsó három adásában már nem voltak hivatalosan együtt.

A feszültség kézzel tapintható volt (Fotó: Máté Krisztián)

Tóth Andi és Marics Peti újra egy színpadon állnak majd?

A TV2 pár nappal ezelőtt hivatalos közleményben tudatta a nagyérdeművel, hogy az idei őszt bivalyerősre tervezik, nézettségi versenybe küldik a legerősebb műsoraikat, illetve behoznak egy újat is. Egy olyat, amit itthon még sosem láthattunk:

– Izgalmas ősz lesz és nagy hangsúly a hétvégéken. Olyanra készülünk, amire eddig még nem. Három nagyszabású showműsor jelentkezik ősszel a TV2 képernyőjén, a három legnagyobb brand, amivel szerintem ki tudunk állni. Az egyik a már korábban bejelentett Megasztár, illetve a Dancing with the Stars, és ehhez társul olyan valami, amit azt gondolom, most kell megcsinálni. Ez a Sztárban Sztár All Star, amely a magyar kereskedelmi tévézés egyik legerősebb tévéműsora. 167 epizód készült eddig ebből a showműsorból, aminek szinte minden epizódja toronymagas nézettséget hozott, és a szakma krémje fog megfordulni a mostani évadban – tudatta a nyilvánossággal Fischer Gábor, programigazgató aki ugyan nem részletezte, hogy kiket láthatunk színpadon, előre borítékolható, hogy az elmúlt kilenc év legjobbjai ragadnak mikrofont a Sztárban Sztár új évadában. Köztük lehet Tóth Andi és Marics Peti is, így az egykori szerelmesek megint együtt állhatnak a színpadon, és hétről hétre egy helyen készülnek majd a show-ra. Feltehetően a nézők örülnének mindkét énekesnek, hiszen a saját évadaikban kiválóan teljesítettek, és döntősök is voltak.