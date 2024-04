Tolvai Reni egyenesen a kamerába tolta a hatalmas mellét - Videó

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, noha múlt vasárnap töltötte be a 33-at, Instagram-oldala tanúsága szerint csak most ünnepelte meg eme jeles napot Tolvai Reni. Az énekesnő egy áttetsző, formás kebleit láttatni engedő felsőben koccintott barátai társaságában.

Valószínűleg a buliban fergeteges volt a hangulat, ugyanis Reni egyre másra pakolta fel a friss posztokat, amik kivétel nélkül szexi ruhájára és felfokozott hangulatára fokuszálnak. A legfrissebb, már színes tartalom, egy rövid videó volt, amiben Reni szó szerint a lehető legközelebbről mutatta meg csodás keblét. Az énekesnő ezzel a tartalommal mondott egyébként köszönetet Kiss Márknak és a fodrászának, hogy segítették királynővé varázsolni a születésnapján.

- Gyönyörű nő vagy

- Nagyon szép vagy

- írták rajongói.