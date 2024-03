"Úristen, ki ez a lány?" – megmutatta tökéletes melleit a szülinapos Tolvai Reni

Noha múlt vasárnap töltötte be a 33-at, Instagram-oldala tanúsága szerint csak most ünnepelte meg eme jeles napot Tolvai Reni, aki rajongói legnagyobb örömére pár fotót is megosztott a buliról. Ezekből kiderült: az énekesnő egy áttetsző, formás kebleit láttatni engedő felsőben koccintott barátai társaságában.

– Gyönyörű vagy, Reni!

– Úristen, ki ez a lány?

– Annyira igazán gyönyörű nő vagy – írták rajongói, emellett természetesen sokan fel is köszöntötték őt.