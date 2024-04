„Nagyon megszenvedtem a szakítást” – kitálalt a Házasság első látásra egyik szereplője

A Házasság első látásra Enikője még csak 24 éves, de már többször is megkapta az elmúlt években, hogy rendre elnyomja és ledominálja a férfiakat, akik a legtöbb esetben megijedtek tőle és elmenekültek.

Enikőnek eddig két komolyabb kapcsolata volt, mielőtt belevágott volna a pszichológusok által vezetett kísérletbe, a Borsnak pedig azt is elárulta, miért lehet az, hogy fiatal kora ellenére ennyire domináns és határozott.

– Én ezt otthonról hozom. Ez a mintám, hogy egy nőnek erősnek kell lennie. Anyukám is ilyen típus és a nagymamám is ilyen volt. Ez egyébként egy szomorú történet, mert gyakorlatilag ő nevelt fel engem. Anyukám még csak húszéves volt, amikor megszülettem, ráadásul sokat dolgozott, így a mamám volt az, aki a legközelebb állt hozzám. Merész kijelentés, de anyám helyett anyám volt. Két évvel ezelőtt, 2022. karácsonyának reggelén arra ébredtem, hogy a mama nincs többé. Teljesen összeomlottam a hír hallatán, sokkos állapotba kerültem – mesélte nemrég sóhajtva a Borsnak Enikő, aki a férfiakhoz fűződő viszonyáról is őszintén vallott.

A párkereső reality-ben a szakértők a személyi edző Pétert választották neki férjül, a házasságuk pedig kifejezetten stabilnak tűnik, főleg például a viharos kapcsolatban élő Petra és Andris duójához képest.

De vajon Enikőnek milyen párkapcsolatai voltak, mielőtt vakon belevágott volna a házasság intézményének kipróbálásába, annak minden előnyével és hátrányával? Nos, a 24 éves lány a Borsnak őszintén vallott élete legfájdalmasabb szakításáról, amit nagyon nehezen hevert ki.

Házasság első látásra: Enikőt húszévesen találta el Ámor nyila

Enikő megkeresésünkre elárulta, sosem falta a pasikat, életében eddig összesen két komoly kapcsolata volt. A második ráadásul szomorú véget ért.

– Először tizenhat éves tiniként lettem szerelmes, majd jött egy komoly kapcsolatom húszéves koromban. Hatalmas szerelem volt, össze is költöztem a párommal. Eleinte minden tündérmesébe illő volt, majd szép lassan valami megváltozott. Azon kaptam magam, hogy ő egyre többet dolgozik, egyre fontosabb számára a munka, rám viszont kevesebb figyelem hárul. Próbáltam megmenteni, de végül két és fél év után búcsút intettünk egymásnak. Mit ne mondjak, nagyon megszenvedtem a szakítást, egy év volt, mire kihevertem

– árulta el a Borsnak Enikő, aki azóta is rendre megkapja, hogy ő próbálja hordani a nadrágot a párkapcsolatában.

