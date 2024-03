Mi történt? Félidőben tért haza Törökországból Kapi Levente

Kapi Levente csak keresi a szavakat, ha a arról kérdezzük, mi is vár rá a nemzetközi modellvilágban, ahová viszonylag későn, 25 évesen került be alig fél évvel ezelőtt, miután kifutómodellként részt vett a Budapest Central European Fashion Week-en. A tiktokker alig pár hete utazott a török metropoliszba, ahová első szerződése szólította, de nagyjából a tervezett munka felénél hazatért. Kapi Levente a döntése hátteréről most a Borsnak mesélt.

Kapi Levente osztott, szorzott és hazatért Törökországból. (Fotó: Kapi Levente)

Kapi Levente visszautasítatlan ajánlatot kapott

– Az utóbbi hetek elképesztők voltak. Rengeteget tanultam a modellszakmáról és már éppen kezdtem teljesen beleszokni az isztambuli életbe, amikor érkezett egy olyan ajánlat, amit egyszerűen nem lehetett visszautasítani.

Személyesen keresek meg egy lehetőséggel, ami jóval több munkát jelent és megint egy nagy lépéssel közelebb visz az álmomhoz, amit magam sem hiszek, de tényleg épp megélek

– kezdte lapunknak Levente, aki néhány napot most biztosan pihen, mielőtt belevág az újabb kihívásba. – Hosszas gondolkodás és egyeztetés után igent mondtam a felkérésre. Hazajöttem és kértem egy pár napos pihenőt, mielőtt dolgozni kezdek. Igazából én csak kíváncsi voltam, hogy van-e annyira komoly ez az ajánlat, hogy kapok időt a felkészülésre és a legnagyobb meglepetésemre abszolút rugalmasak voltak. Hogy ismét el kell -e utaznom? Nos, azt egyelőre nem szeretném elárulni, már csak babonából sem. De annyit azért elmondhatok, hogy több lehetőségem nyílt Magyarországon is az utóbbi hetekben – fogalmazott az influenszerből lett modell, aki ígéri, a következő időszakban több tartalmat tölt majd az őt híressé tevő TikTok-csatornára, amit folyamatosan igyekszik majd kiterjeszteni a jövőben.

Kapi Levente folytatja a TikTok-csatornát is. (Fotó: Kapi Levente)

„Fő cél a fejlődés”

– Marika néni egy jó darabig még velünk lesz. Amíg az egészsége engedi, biztosan – nevetett Levente, utalva a csatornán megformált nagymama karakterre. – Ugyanakkor az a platform tulajdonképpen bármire, mindenre és annak a fordítottjára is jó lehetőséget biztosít. Hatalmas játszótér, ahol én szeretek játszani. Vannak megvalósításra váró tervek. A fő cél a fejlődés, úgy tartalmi, mint technikai téren – fogalmazott Kapi Levente.