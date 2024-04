"Lehetnék olyan is, aki felmarkolna egy zsák pénzt..." – Majka csúnyán odaszúrt Curtisnek

Majka nem mindennapi kihívóra talált: Molnár Áron ugyanis felajánlotta, hogy szívesen megmérkőzne vele a ringben, és ha már ott vannak, akkor ki is ütné. A felhívás természetesen azonnal eljutott a rapperhez is, aki viccesen megmagyarázta, hogy miért nem vállalja be a "kiütést", de közben még arra is gondolt, hogyan szúrhat oda egykori barátjának, Curtisnek. Bizony, a rajongók kiszúrták, hogy Majka soraiban ott lapul egy "kedves" üzenet is...

Fotó: Bors

Majka durván odaszúrt barátjának, Curtisnek

Majka még mindig haragszik a barátjára?

A kérdésre a válasz nagy valószínűséggel igen, tekintve, hogy a rapper nem túl szép szavai a rajongók szerint egyértelműen Curtisnek szólnak. A Sztárbox című műsor kapcsán - ami egyébként rengeteg nézőnél kiverte a biztosítékot - úgy fogalmazott, hogy bár szívesen ringbe szállna, de egyrészt nincs erre ideje, másrészt a felkészülés is komoly vállalást igényelne, ő ugyanis nem lenne olyan, aki csak felvenné a nagy gázsit, és az első menetbe kidőlne...

Na már most, Curtis esetében hasonló dolog történt, mikor a műsorban felhúzta a kesztyűt. Saját maga bevallotta, hogy nem szánt túl sok időt arra, hogy ráhangolódjon a meccsre Szegedi Fecsó ellenfeleként, az ő stratégiája inkább az volt, hogy az első harminc másodpercben a földre viszi ellenfelét. Nos, ez nem sikerült, de helyette ő maga padlóra került, s számára be is fejeződött a verseny. Emiatt viszont egy kicsit sem volt csalódott, sőt... Bátran vállalta, hogy kikapott. Mint ahogy egy interjújában fogalmazott: "nagyon várta, hogy egy kamu ütés eltalálja és ott meg is köszönte ezt a meccset". Majkának azonban erről más a véleménye.

Persze, lehetnék olyan is, aki felmarkolna egy zsák pénzt, sz*rna mindenre, és az első menetben hanyatt vágja magát, de az nem én vagyok. Ha már elvállaltam valamit, megcsinálom rendesen… És ezt nem tudnám

– fogalmazott posztjában Majka, aki bár név szerint nem említette meg, kire gondolt, a rajongók jól tudják, kinek szólt az üzenet. A kérdés csak az, hogy mikor jön rá válasz...