Két táborra szakadtak a rajongók Curtis és Majka legújabb balhéja miatt

Majka és Curtis közös története tíz évvel ezelőtt kezdődött. Majoros akkor már országosan ismert zenész (is) volt, ő kereste meg egy közös produkcióra a feltörekvő tehetséget, Curtist, aki szívesen vállalta a munkát. A srácok első nagy dobása a "Belehalok" című sláger volt, ami egyből a slágerlisták élére repítette őket, a YouTube-on pedig az akkori időkben elképesztő, 20 milliós, azóta 76 millió letöltést eredményezett. A siker garantált volt egészen addig, amíg a két egymástól nagyon különböző előadóművész személyisége dominálni nem akart...

Majka és Curtis jó páros voltak, de végül nem fértek meg egymás mellett Fotó: TV2

Balhé hegyek

A közös sikerüket úgy tűnt, semmi sem akadályozhatja egészen addig, amíg 2018-ban Curtis fel nem szívódott az egyik koncertjük előtt... A zenészt hiába keresték a barátok, nem került elő a kezdésre sem. Ekkor állt ki Majka a közönség elé és közölte: a drog miatt van szétesve az egykori jóbarát, akivel ezentúl nem kíván együtt dolgozni.

Curtis nem kezelte jól a belső konfliktusokat Fotó: Szabolcs László

Elvonó után újrakezdés: zsákutca

Curtis a balhé után pár nappal előkerülve bevallotta, hogy tényleg függő, ezért elvonóra megy, és ha meggyógyult, újult erővel kezdi előről felépíteni a karrierjét. A zenésznek ez sikerült is, alig fél évvel a nagy botrány után máris szólóban koncertezett és sikert sikerre halmozott. Szép lassan a kedélyek is lenyugodtak Majka és közte, a fiúk 2022-ben ismét összeálltak, de egy nyári bulin megint megtörtént a legrosszabb, Curtis újra cserben hagyta a zenésztársait, felszívódott egy koncert előtt. Majkánál ekkor végleg betelt a pohár és közölte, hogy soha többé nem hajlandó barátjával dolgozni. A két férfi között feszülő ellentétet csak fokozta, hogy Curtis többször is azt nyilatkozta, hogy Majka kihasználta őt anyagilag és művészileg is, a közös gázsiból Széki Attila csak töredéket kapott, szerinte viszont, miután partnerek és egyenrangú társak, felezniük kellett volna.

Majka nem adott elég gázsit Curtisnek, legalábbis Széki így gondolta Fotó: TV2

A rajongók is beszálltak a botrányba

A zenészek közti háború nyilvánvalóan hatással volt és van a mai napig is az egykor közös rajongóikra. A nyilvános viták és beszólások mostanra kettészakították a táborokat, vannak majkások és curtiszesek, akik értelemszerűen nem kedvelik egymást. A táborok közti ellenségeskedésben szikra volt a tűzre Curtis legutóbbi posztja, melyben azt írta, hogy csakis magának köszönheti a sikereit, és mindenkit arra buzdít, hogy soha ne adják fel az álmaikat, nem hagyják, hogy bárki kihasználja őket.

Erre a posztra dühödt reakció érkezett Majkától, aki kioktató stílusban közölte Curtisszel, hogy szerinte hol hibázta el valójában az életét.

"Attila!! Egészen furcsa hogy még mindig ott tartunk , hogy nekem üzengetsz a közösségi médiában, pedig minden olyan jól alakul elvileg a te életedben. Annyi hazugságot kitermeltél a nyilatkozataidban az elmúlt egy évben arról, hogy kettőnk kapcsolata miért és hogyan ért véget, én mindvégig hallgattam, mert abszolút nem érdekem, hogy a te közönséged csalódjon. (...) Azt írod , hogy életed legfontosabb döntését hoztad meg egy évvel ezelőtt. Az igazság az , hogy mi hoztuk meg helyetted. Tudatos karrierépítésnek állítod be az egy évvel ezelőtti eseményeket, pedig életed legnagyobb faszságát követted el, amiből aztán jól jöttél ki, mint azóta mindenből. Egészen elképesztő hogy te azóta kész tényként , sőt (!!) igazságként kezeled a saját hazugságod."

A kommentelőknek persze több sem kellett, azonnal beleálltak a balhéba. Ki Majkának, ki Curtisnek ad igazat a maga stílusában:

"Az Isten mentsen meg engem egy olyan baráttól, mint amilyen Te vagy Majka. …Bármi is legyen az igazság!"

"Az a helyzet Majka, hogy évek óta nem tudtál lerakni egy normális slágert az asztalra. Arc meg van keményen."

"Majoros, te jobb ember vagy, egy másik szinten mozogsz. Ő is fog majd itt tartani és magától fog odamenni hozzád és könnyes szemmel megölelni."

"Végre reagáltál Majka abszolút korrekten! Nem valószínű, hogy valaha is mer szembesülni a valósággal Curtis."