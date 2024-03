„Éhezni fogunk” — ettől retteg legjobban Krausz Gábor az Ázsia Expressz előtt

Krausz Gábor jött, látott és győzött a Dancing with the Stars legutóbbi szériájában, ám most egy egészen más kihívás vár rá szerelmével, Mikes Annával. Az újdonsült álompár részt vesz az Ázsia Expressz hamarosan induló, immár ötödik évadában, ez a kalandreality pedig egy teljesen más világ a Dancinghez képest. Lenyűgöző koreográfiák és gyönyörű ruhák helyett Gáboréknak extrém körülmények között kell majd bizonyítaniuk Ázsiában, és arra sem vehetnek mérget, hogy lesz hol aludniuk éjszakánként!

Krausz Gábor és Mikes Anna nekivágtak a nagy kalandnak. (Fotó: Mate Krisztian)

Krausz Gábor tart attól, hogy éhezni fognak

Krausz Gábor és Mikes Anna péntek este vágtak neki a nagy kalandnak, a Bors a reptéren csípte el őket. A sztárszakács elmondta, leginkább a valóság fog neki hiányozni, azok a megszokott dolgok és személyek, amik és akik a mindennapokban körbevették őt és biztonságot jelentettek a számára. A Séfek Séfe zsűritagja azt is elmondta, mi az amitől a legjobban tart a nagy kaland során.

A kényelmetlenségektől nem tartok, inkább a tarhálás az, ami zavar, az, hogy éhezni fogunk, hogy kuncsorogni kell szállásért.

— A feladatokat várom, azokat megcsináljuk, inkább azt a részét nem akarom átélni, hogy kuncsorogni kell — árulta el a Borsnak Krausz Gábor, Mikes Anna viszont más véleményen volt.

— Én ettől nem tartok egyáltalán, hogy be kell kéredzkednünk ide-oda-amoda.

Pont mondtam Gábornak, hogy fogalmam sincs, mi vár ránk, és szerintem jobb nem belegondolni. Nem lehet erre felkészülni, ez nem egy olyan, mint egy tánctábor, ahol nagyjából tudom, hogy mire lehet számítani.

— Itt fogalmam sincs, mire kell készüljek — fejtegette Anna.

Abban mindketten egyetértenek, hogy nehéz megválni a modern kommunikációs eszközöktől, de néha jót tesz egy kis digitális detox.

Nekem a kozmetikai dolgok fognak hiányozni, hiszen a bőrápolásnak is van egy rutinja.

— Nehéz volt úgy bepakolni, hogy minél kevesebb kozmetikum legyen nálam. Csomó mindent otthon is hagytam, azok hiányozni fognak — nevetett a profi táncosnő.

Krausz Gábor nem kér a tücskökből

Krausz Gábornak és kedvesének sokan szorítanak Fotó: TV2

Krausz azzal is tisztában van, hogy az Ázsia Expressz gasztronómiai szempontból is bővelkedik extremitásokban, és a műsor során vélhetően nem lesz lehetősége átélni a fine dining élményt. Épp ellenkezőleg!

Ez probléma lesz, ha lesz ilyen feladat, még akkor is, ha ez nem egy túlélőshow! Ha a helyzet úgy hozza, megpróbálom legyőzni a tücsökevő fóbiámat, de nem szívesen fogom megtenni

— vallotta be a sztárszakács.