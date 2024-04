Probléma Tilla hazautaztatásával - előállították a repülőtéren

Véget ért az Ázsia Expressz forgatása, ez pedig azt jelenti, hogy kedvenc celebeink végre hazautaztak. Már mindannyian nagyon vártuk, hogy beszámoljanak arról, milyennek élték meg az ázsiai utazást. Miképpen azt már megírtuk, Zámbó Krisztián kezdte a sort, aki azzal rossz hírrel jelentkezett be, hogy eltörte a karját. Most Tilla is videón üzent a rajongóinak: hatalmas élmény volt számára az Ázsia Expressz forgatása, és kapott egy csontokból készült nyakláncot is. Ez azonban bajba is sodorta. A reptéren ugyanis azonnal leszólították, és a biztonságiak, megkérdezték tőle, hogy ez cápfog-e. Annak birtoklása és szállítása ugyanis illegális. Tilla azonban mindenkit megnyugtatott, hogy ezek valójában csirkecsontok, így nincs ok az aggodalomra. Azóta épségben haza is jutott, és alig várja, hogy a családjával és a kiskutyájával legyen.