Alig lát ki a munkából Tündérszépek döntőse

Koncz Patrícia, a 2021-es Tündérszépek szépségverseny döntőse nagyon sok megkeresést kapott azóta, amióta felfedezték szépségét. Ugyan modellkedése már egészen 2018-ra visszavezethető, de az igazi siker csak az elmúlt két évben érte el őt. Azóta a natural kategóriában is nyert a Magyarország Szépe 2023-as versenyén, ami csak még tovább növelt hírnevén és keresettségén, sőt annyi munkája van, hogy már maga a szépségkirálynő bevallása szerint is egy kicsit sok.

Koncz Patrícia még pihenni sem tud, annyi megkeresése van (Fotó: Tündérszépek 2021)

Koncz Patrícia azt hitte lesz ideje pihenni

Ugyan Patrícia mindig is arra vágyott, hogy beinduljon karrierje. Most úgy tűnik, ő sem gondolta volna, hogy lesz olyan időszak, amikor egy kicsit sem fog tudni pihenni. Nemrég közzé tett videójában pont ezt osztotta meg követőivel:

– Amikor azt hitted, hogy az AMTS után lesz időd pihenni, de megfeledkeztél a nyolc forgatásról és 61 fotózásról – írta a videóján a szépségkirálynő, aki még egy kérdést is feltett a poszt alatt.

Ki érzi át?

– tette fel a kérdést Patrícia, amire sok reakció érkezett.

Sokan reagáltak

Patríciát elég sokan követik az Instagram-oldalán, sőt az említett videója alatt eléggé megoszlottak a vélemények:

– Én emlékszem, mikor az elején erre vágytál a legjobban, hogy befussál! Gratulálok, megérdemled! – írta a szépség egyik ismerőse, de mások is átérzik Patrícia helyzetét.

– Életem nyolc éve töretlenül – fűzte a poszt alá egy másik kommentelő, azonban nem mindenki tud " azonosulni" a szépségkirálynők gondjaival.

– Szerintem például egy szénbányász nem érzi át – fejtette ki bújtatott véleményét egy kommentelő, aki bizonyára arra akarja emlékeztetni a modellt, hogy nem mindenki jár ugyan abban a cipőben, mint ő.