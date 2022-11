Egy hétig nyaralt Dubajban a Tündérszépek királynője

Szeptember 8-án koronázták meg a 19 éves 179 cm magas Pesti Viktóriát a 2022-es Tündérszépek királynőjeként. Azóta már elkezdte tanulmányait a Pannon Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakán, eddig csupa ötössel.

Zala megyei lány lett a királynő Fotó: Markovics Gábor

Ezt azonban egy rövid időre megszakította. A korona mellé ugyanis a nyertes számára a Z(s)eppelin Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. biztosított egy 7 napos 5*-os luxus pihenést Dubaiban 2 fő részére.

A győzelem sokat lendített a pályámon

– Az iskola mellett már két éve modellkedem egy fővárosi ügynökségnél. A verseny óta már volt egy újabb kifutós munkám, és hívtak fotózásokra is. A győzelem sokat lendített a pályámon. Sokan gratuláltak, egy divatbemutatón odajött hozzám egy tervező is, hogy felismert. Ez nagyon jól esett, mert a divattervezés is szerepel az elképzeléseim között. Régóta rajzolok, és van egy varrónő, aki meg is varrja a ruhákat – mesélte a Borsnak Viktória, aki 12-én szombaton érkezett haza Dubaiból.

Itt minden csupa virágból készült Fotó: Saját

– A barátommal voltam kint, aki az egész versenyen mellettem állt. Vasárnap indultunk, az első és az utolsó nap a repülőzéssel telt. Indulásnál volt egy kis ijedelem, mert úgy tudtuk, hogy nem kell már oltás, vagy negatív teszt, de kiderült, hogy ez nem igaz. Két óránk volt az indulásig. Szerencsére a tesztre maradt még idő. Féltem, hogy esetleg pozitív lesz, de aztán becsekkolhattunk – emlékezett Viki.

Beszabadult egy cápa

A szállodába már busz vitte őket, ahol tényleg luxuskörülmények várták. Minden nap jött egy takarítónő, áthúzta az ágyneműt, az ellátásban benne volt a svédasztalos reggeli és vacsora, minden este valamilyen nemzetiségi ételkínálattal.

Viki nagyon élvezte a tengerpartot Fotó: Saját

– Úsztunk a szálloda medencéjében, de lementünk a tengerpartra is. Egyik nap nagy riadalom volt, sikoltoztak, kiabáltak, és rohant a vízi mentő. Kiderült, hogy beszabadult egy cápa és az emberek között körözött, de végül „megunta” és kiúszott. Nem voltak kötött programok. A Burdzs Kalifába a belépőt állták, de a többit mi fizettük, mi találtuk ki és ki is akartuk maxolni a hetet. Voltunk a Miracle Garden-ben, ahol minden szobor vagy építmény virágból volt.

Minden partszakasz más látványt kínált

– Az egyik tengerparti részen volt egy Dior divatház, oda bementünk. A parkolóban sport kocsik álltak és biztonsági őrök kísértek be. Megfordult a fejemben, hogy veszek valamit emlékbe, de amikor láttam egy vászon karkötőt, ami átszámítva 200 ezer forintba került volna, erről letettem.

Feledhetetlen élményekben volt része a szépségkirálynőnek Fotó: Saját

– Bementünk a Dubai Frame-be, és átsétáltunk felső kereten. A tengerpartokon nem volt belépő, de a sportszerek, ágyak vagy a játékok használatáért már fizetni kellett volna, viszont minden partszakasz más látványt kínált, ezért váltogattuk a helyeket. Többnyire gyalog közlekedtünk, de metróztunk is, ami itt nem a föld alatt járt, és arra nagyon figyeltek, hogy senki ne blicceljen – mesélte Viki, akinek a mostani szépségkirálynős sikerétől több lett az önbizalma, és már hívták, más versenyekre is, de ezzel még várna néhány évet.