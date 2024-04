„Ilyen helyzetben pofont kapni..." - Kökény Dani menedzsere az internetről értesült, hogy az énekes dobta őt

Instagram sztoriban jelentkezett be a 19 éves énekes, hogy hamarosan a Petőfi Rádióban „találkozhatnak” vele a rajongói. Kökény Dani arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenképpen hallgassák őt, mert egy titkot is el fog árulni.

Menedzsmentváltás történt a karrieremben.

– Hála Istennek Magyarország egyik legjobb menedzsmentjéhez kerültem. Mindenképpen hallgassátok majd a műsort, ott találkozunk, addig is puszi mindenkinek – mondta a Sztárban Sztár leszek! harmadik évadának nyertese. Történt mindez tegnap. A bejelentés, Kökény Dániel másik menedzsmenthez való igazolása, igencsak meglepte korábbi menedzserét. Máté Gyárfás a Facebook-oldalán videóban fejtette ki a véleményét Dániel tegnapi közösségi médiában történt bejelentéséről, mely kapcsán megkeresésünkre már sokat nem szeretett volna hozzátenni.

Valóban, Dániel úgy távozott egy másik menedzsmenthez, hogy megelőző este még azért keresett meg a nagymamájával, hogy velem szeretnének dolgozni és készítsük elő a végleges szerződésünket.

– Az elmúlt hetekben már sejthető volt, hogy más menedzsment is bejelentkezett a Danival való esetleges munkára – kezdte lapunknak Gyárfás. – Nyilván igyekeztem őt meggyőzni, hogy azt az utat lenne érdemes folytatni, mely újra sikert hozott neki. Miután négy-öt hónapja intenzíven heti több nap is találkoztunk és dolgoztunk, fel sem merült bennem, hogy nem együtt folytatjuk a megkezdett utat. Éppen ezért az elmúlt hetekben voltak nehéz pillanatok a számomra, hiszen mint menedzser legfőképpen olyan tehetségekkel foglalkozok, akik a hátterük miatt maguktól nem tehetnének meg, hogy a tehetségüket megmutassák. Ha az ember egy nehéz helyzetből érkező előadót támogat, nyilvánvalóan kialakul egy erős emberi, baráti kapocs is az előadójával. Egy ilyen helyzetben pofont kapni az pedig sajnos megrázó tud lenni – mondta érdeklődésünkre a menedzser.

Máté Gyárfás úgy érezte, jó barátságot ápolt a 19 éves énekessel, éppen ezért lepte meg annyira a bejelentés. Még ha nem is végződött túl jól az együttműködésük, hangsúlyozta, ettől függetlenül kívánja, hogy az énekes álmai váljanak valóra.

– Danit még az általa megnyert show műsorba kerülése előtt kerestem meg, hogy dolgozzunk együtt, és bár azóta kétszer is úgy volt, hogy elkezdjük a munkát, harmadjára munkába is álltunk. Tavaly augusztus vége fele keresett meg, hogy segítsek neki. Négy dalt készítettem el a számára, köztük „A Dal 2024” döntőjéig menetelt „Ugyanaz a ház” című szerzeményt is. Az, hogy Dániellel van-e vagy nincs most bármilyen írásos dokumentum közöttünk, mely esetleg életben lenne, erről én nem szeretnék nyilatkozni.

Az elmúlt hónapokban viszont hetente többször személyesen is találkoztunk és átbeszéltük a szakmai terveinket, ezért nyilvánvalóan meglepett a tegnapi bejelentése.

– Pláne azért, mert tegnap előtt este még ő keresett meg, hogy szerződjünk. Dániel egy nagyon tehetséges előadó és bízom benne, hogy jó háttérrel a legmagasabb szintekig fog majd eljutni. Sok sikert kívánok neki – szögezte le a menedzser.

