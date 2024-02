Kökény Daninak nem várt népszerűséget hozott az életmentés

A közönség ötödik zsűritagként való szerepeltetése újdonság „A Dal 2024” válogatójában, de jól láthatóan ezzel a lehetőséggel a közönség komolyan befolyásolhatja az eredményeket, ez pedig rendkívül izgalmassá teszi a műsort. Az elmúlt két válogató során a hat és hét pont volt a legkevesebb közönségpont, melyek közül több produkció az eldöntőbe jutott. A Sugarloaf csapata hat pontot, míg a Everflash zenekar hét pontot zsebelhetett be az első válogatóban, míg most szombaton Kökény Dani szintén hét pont gyűjtött be a közönségtől. Dani dalának közönség pontszámai azonban úgy tűnik, nem tükrözik a dal népszerűségét. A közösségi térben körbe nézve azt láthatjuk, hogy a dal szárnyal. Dani szereplése a „A Dal” hivatalos YouTube csatornáján jelenleg az első és második válogató versenydalai közül a második legnézettebb videó, ami a tetszésnyilvánításokban is megmutatkozik. A dalhoz tartozó hivatalos klip pedig hat nap alatt már a 70.000-es megtekintésen is túl van, míg a like gomb segítségével több mint 1000-en fejezték ki tetszésüket. Dani az elődöntőbe jutva Kovács Pál Barnabással közösen írt dalát már a jazz műfajában kell, hogy majd bemutassa.