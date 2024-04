Kirekesztett lett Harry herceg, most omlott össze

Mint azt megírtuk, sokként érte a világot, amikor Károly király után Katalin hercegné is bejelentette, hogy rákkal küzd. Mindkettejük betegségére egy orvosi beavatkozás során derült fény, mostanra megkezdték náluk a szükséges kezeléseket. Bár Károly hamar közölte a nyilvánossággal a diagnózist, Katalin kivárt, hogy először gyermekivel értesse meg, pontosan min is megy keresztül. Most mindketten háttérbe szorították kötelezettségeiket és amennyire lehetséges, visszavonultak, hogy a felépülésre koncentrálhassanak.