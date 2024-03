II. Erzsébet örökségével ment szembe Katalin hercegné, amikor bejelentette: rákos

Sokként érte a világot Katalin hercegné azon bejelentése, hogy rákos. Daganatos betegségét azok után hozta nyilvánosságra, hogy őrült pletykák jelentek meg róla, miután a senki nem látta őt karácsonyi megjelenése óta a januári hasi műtétjének köszönhetően. Fontos azonban, hogy nem csak azért nagy hordejerű Katalin videóüzenete, mert végre megtudtuk, mi van vele, hanem azért is, mivel ez a sajátos bejelenetés fordulópont lehet a királyi család életében egy szakértő szerint.

Katalin megváltoztatta a királyi protokollt Fotó: X

A Windsor-ház felfogása mindig is az volt, hogy nem panaszkodunk, de nem is magyarázkodunk. Ezzel a felfogással intézték közkapcsolataikat, pr-statégiáikat. Most azonban, hogy Katalin a saját narratíváját akarta megvalósítani, és az, hogy őszintén, "személyes jelleggel" üzent, arra utalhat, hogy taktikát váltott a palota a nép felé való megnyilvánulásban.

Szerintem ez a videó a korábbi kissé rideg felfogásuknak a vége. Úgy néz ki, elértük azt, hogy mostantól a királyiak elmagyarázzák a dolgokat

– nyilatkozta Duncan Larcombe szakértő.

Edward Conran-James PR- és krízismenedzser szerint azonban vigyázni kell azzal, hogy a királyi család hátrahagyja a II. Ezsébet idejében olyan jól bevált közkapcsolati politikáját azok után, hogy Katalin anyák napi fotója micsoda felháborodást keltett. Conran-James úgy véli, egyáltalán nem volt jó lépés a palota részéről, hogy Katalin olyan gyorsan bocsánatot kért úgy, hogy el is ismerte, belenyúlt a kép eredetiségébe egy kis photoshoppal – írja a Mirror.