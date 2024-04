Károly király lehet a békéltető Vilmos és Harry herceg között – állítja a bennfentes

Nehéz hónapok állnak a királyi család mögött: a brit király, III. Károly még februárban tudatta, rákkal küzd, majd bő egy hónappal később ugyanerről számolt be Katalin walesi hercegné is. Némi bizakodásra ad okot viszont az, ahogy a napokban a palota bejelentette: a továbbra is kezelés alatt álló Károly elég jól van ahhoz, hogy ismét közfeladatokat vállalhasson. Mindeközben a családtól elhidegült sussexi herceg, Harry a hazatérést tervezi: Károly király kisebbik fia az általa alapított Invictus Games 10. évfordulója alkalmából fog az Egyesült Királyságba látogatni május elején.

Sokan örülnének a testvérek kibékülésének / Fotó: AFP

Harry legutóbb februárban járt az országban, nem sokkal azután, hogy Károly bejelentette, rákot diagnosztizáltak nála: a sussexi herceg egy rövid látogatást tett az apjánál, majd szinte azonnal visszament Amerikába. Egy királyi szakértő úgy véli, tekintettel a továbbra is fennálló egészségügyi küzdelmekre, amelyekkel a királyi családnak szembe kell néznie, Harry biztosan felkeresi majd a testvérét, Vilmos herceget, Károly pedig megkísérelhet egyfajta "fegyverszünetet" létrehozni a régóta konfliktusban álló fivérek között.

Nagyon valószínű, hogy Harry és Vilmos találkozni fognak a következő hónapban, és aztán bármi lehetséges. A király azt akarja majd, hogy a testvérek helyrehozzák a dolgokat, így több, mint valószínű, hogy eljátssza majd a békéltető szerepét

– jelentette ki a szakértő, Grant Harrold, aki egykor komornyikként szolgált a királyi családban. Hozzátette, a király számára a család a legfontosabb: ezt édesanyjától, a néha II. Erzsébet királynőtől örökölte.

A család mindent jelent a királynak, ahogy korábban az édesanyja számára is, ezért az egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy ezt a családi szakadást helyrehozza

– mondta el Harrold a Mirror beszámolója szerint.