Fantasztikus hírt jelentett be a palota: visszatér Károly király!

Friss híreket osztott meg a Buckingham-palota III. Károly állapotával kapcsolatban. A brit király még februárban jelentette be, hogy a rák egy meg nem nevezett fajtájával küzd: azóta is járóbeteg-ellátásban részesül, és egy időre vissza kellett vonulnia a közfeladatok teljesítésétől is. A nemrég kiadott közleményben viszont már arról számoltak be, hogy az uralkodó hamarosan visszatérhet a közéleti feladatok ellátásához.

III. Károly / Fotó: AFP

A palota úgy tájékoztatott, az orvosok elégedettek az uralkodó eddigi előrehaladásával, ennek köszönhetően pedig immár számos feladat ellátására vállalkozhat.

Ennek a mérföldkőnek a megemlékezésére a király és a királyné jövő hét kedden közösen látogatást tesznek egy rákkezelő központban, ahol az orvosokkal és a betegekkel fognak találkozni. Ez a látogatás lesz az első a számos külső megbízatásból, amelyet Őfelsége vállal az elkövetkezendő hetekben

- írta a palota a közösségi oldalukon közzétett posztban, amelyhez egy fotót is csatoltak Károly királyról és Kamilla királynéről, ami még a 19. házassági évfordulójuk másnapján készült kettejükről. A bejelentésben továbbá megemlítették, hogy a nyár folyamán a király és a királyné vendégül látja majd a japán császárt és a feleségét.

A biztató hírek dacára azonban fontos hangsúlyozni, hogy a király kezelése továbbra is folytatódik, mialatt a feladatait igyekeznek majd úgy kialakítani, hogy azok ne gátolják a felépülését. Azt, hogy pontosan meddig tart még III. Károly kezelése, egyelőre nem lehet tudni - írja a Mirror.