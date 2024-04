Hihetetlen: Elárverezik Diana hercegné ikonikus ruháit

Diana hercegné 26 évvel a halála után is rengeteget segít a rászorulóknak. Most éppen azzal, hogy estélyi- és koktélruhái - amelyeket a wales-i hercegné viselt egy-egy alkalommal - hatalmas összegekért árverezik el június 27-én az írországi The Museum of Style Icons-ban. A DailyMail beszámolója alapján akár több százezer dollárt is érhet egy-egy különleges ruhadarab, amelyet Diana maximum egyszer vagy kétszer viselt élete során. Eladásra kerül Diana legismertebb szettje is, a Murray Arbeid-ruha, amelyet kétszer is viselt, 1986-ban az Operaház fantomjának bemutatóján, és egy vacsorán Claridge's-ben, ahol Konstantin görög királlyal étkeztek együtt.

Diana hercegné ikonikus ruhakölteményei kerülnek kalapács alá /Fotó: AFP

A lap beszámolója szerint eladásra kerül Kurt Geiger élénkzöld szatén esti ruhája is, amelyet Diana hercegné a királyi banketten viselt Dorchester Hotelben 1993-ban. Ennek 2000-4000 dollárra taksálják az értékét.

A legértékesebb darabnak a becslések szerint a Victor Edelstein csipke ruhát tartják, amely akár 200-400 ezer dollárt (72 millió - 144 millió forint közötti összeg) is érhet.

Az aukció bevételének egy részét a brit Muscular Dystrophy jótékonysági szervezet kapja, amelyen keresztül több, mint 110 ezer rászorulónak fognak segíteni az országban, köztük 60 izomsorvadásban szenvedő gyermeken.

Az aukciós ház, amely áruba bocsájtja a nem mindennapi darabokat, így nyilatkozott a ruhakölteményekről a lapnak:

Lehet, hogy Diana mindössze egy "hercegnő" volt, de vonzereje a hollywood-i sztárokéval vetekedett. Öröksége tovább él a gyönyörű ruhák és kiegészítők révén, amelyek továbbra is elbűvölik a közönséget. Diana minden cselekedetével, és divatos darabjával dacolt a jogdíjak korlátjaival, és emléket hagyott az örökkévalóságnak, amely túlmutat a generációján.

- írta bemutatójában a cég.

Diana áruba bocsájtandó ruhadarabjait itt tudjátok megtekinteni.