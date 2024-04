„Közösen tervezzük a jövőt” – műsoron kívül tett bejelentést a Házasság első látásra sztárja

Áll a bál Andris múltkori viselkedése miatt, aki a pénteki epizódban többször is megalázta a feleségét. A balhé abból robbant ki köztük, hogy a férfi szerint Petra soha nem az igazat mondja, hanem ferdít a történéseket illetően, ezért akadt ki rá Hilda is, aki bár tudta, hogy a fekete hajú szépség flörtölt a férjével, arról fogalma sem volt, hogy mi történt pontosan. Ez csak olaj volt a tűzre Andrisnál, aki a közös terápián olyanokat vágott felesége fejéhez, amin a többi páros is csak pislogott. Enikő például egy nárcisztikus embernek tartja a férfit, míg Bogi szerint Petrának jobban ki kellene állnia magáért. Meglepő módon, Andris is bejelentkezett a szóban forgó eset után a TikTokon, és elmondta, mi a véleménye a történteket illetően...

Házasság első látásra: Andris bocsánatot kért Petrától (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Andris bocsánatot kért

Eddig nem volt megszokott a lemezlovastól, hogy bárkitől is bocsánatot kérjen, ám most úgy tűnik, megtört a jég. Andris egy érzelmes videóban vallotta be, hogy tévedett, és hogy nagyon csúnyán viselkedett a feleségével, amit nem engedhetett volna meg magának.

Szépen beszaladtam az erdőbe, és nem láttam ott semmit… A dühömön kívül

– kezdte a DJ.

– A dühöm viszont ebben a helyzetben nem volt a legjobb útitársam, a dolgot pedig tovább súlyosbította, hogy nem hittem Petrának a flörtölős sztorit illetően, és csúnyán beszéltem, csúnyán viselkedtem vele. Ezen szépíteni nem lehet! – kezdte videójában Andris, aki aztán azt is hozzátette, hogy ezt az adást pont együtt nézték meg Petrával, és nagyon rosszul érezte magát közben. Át is beszélték a történteket, majd annyit mondott: közösen tervezik a jövőt.

Pénteken közösen néztük a műsort, és átbeszéltük ismét ezt a szituációt. Közösen tervezzük a jövőt… Én úgy gondolom, hogy tanultam, tanulok és még tanulni is fogok. Béke!

– fogalmazott a férfi, aki sokaknál szerzett most jó pontot ezzel a gesztusával, ám még mindig sokan vannak azok is, akiket nem győzött meg Andris bocsánatkérése. Szerintük ugyanis azt a viselkedést, amit az eddigi hetek alatt láthattak tőle, elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan.