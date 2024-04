Háromszoros pánik Ördög Nóráéknál: veszélybe került az Ázsia Expressz

Az Ázsia Expressz a TV2 egyik leglátványosabb műsora, ezért cserébe az egyik legnézettebb is. A sikerért azonban keményen meg is dolgozik a stáb: egy ilyen munkát már önmagában nem egyszerű vállalni, hiszen hónapokig távol kell lennünk a családunktól, hogy egy nagyon messzi országban dolgozhassunk. Emellett természetesen más körülmények között zajlik a munka, így tehát nagyobb odafigyeléssel, feszített tempóban nem forgatni. Ilyenkor minden napra van egy nagyon pontos, percre kiszámolt ütemterv, ehhez pedig tartania kell magát mindenkinek. Most azonban nagy pánik tört ki a stáb körében.

Nem kis kalamajkába keveredtek / Fotó: Bors / Bors

Későn indulunk ma. Annyira meglepő, hogy most a szerkesztőnk azt gondolja, hogy túl későn

- kezdte az egypercesét Ördög Nóra, majd elmagyarázta, hogy nem kis csúszásban vannak.

- Van egy kis pánik. Későn indultunk el a versenyzőkhöz képest, mert valaki rosszul számolta ki az időnket - mondta.

Végül szerencsésen odaértek a forgatási helyszínre, egy gyönyörű tengerpartra. A távolban azonban furcsa hajót vettek észre, és többen aggódni kezdtek, hogy vajon mi lehet az.

Azon gondolkodunk, hogy az ott a távolban egy hadihajó-e

- vetette fel Nóri.