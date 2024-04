Durva balhé a Next Top Model Hungary-ben: Gabi nekiesett Pannának

A rengeteg konfliktus után sem tanultak a modellkereső műsor lányai a hibáikból. A csapat két táborra szakadt, és szinte már mindennapos közöttük a cicaharc. A Next Top Model Hungary rangidős versenyzője szemmel láthatóan már nem tudja tolerálni a többiek viselkedését. Egyre nagyobb a feszültség a lányok között... Ebből még baj lesz!

A Next Top Model Hungary rangidős versenyzője gyakran áll a konfliktusok középpontjában (Fotó: TV2)

A Next Top Model Hungary versenyzői naponta esnek egymásnak

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, hatalmas a rivalizálás, ezzel együtt az áskálódás is a TV2 modellkereső műsorában. Persze nem is barátkozni jöttek a Next Top Model Hungary lányai, mindenkinek az elismerés és a fődíj a célja. A tét hatalmas: a 10 millió forint mellé szerződés is jár azzal a modellügynökséggel, amely többek közt a világhírű Palvin Barbit is foglalkoztatja.

Már egészen a kezdetekkor – amikor elfoglalhatták a luxusvillát – megszaporodtak a lányok közötti konfliktusok. Abban sem tudtak megegyezni, hogy ki, melyik szobát foglalja el. De ez még semmi volt ahhoz képest, ami a következő adásokban folytatódott. Valamiért Papp Gabit pécézik ki legtöbbször a lányok, múlt héten például több fiatalabb versenyző valóságos támadást indított a rangidős modelljelölt ellen. Álszentnek nevezték, amit már végképp nem bírt elviselni. Akkor azt mondta, hogy egyre nehezebben viseli a vitákat, és úgy érzi, ennek legfőképpen a korkülönbség az oka. Ő a többiekhez képest – korából adódóan – tapasztaltabb és bölcsebb, másképp reagál mindenre. Volt egy pont, amikor még az is megfogalmazódott benne, hogy egyáltalán mit keres ebben a műsorban. Szerinte mindenkinek megmutatkozott a legrosszabb része.

Balhé, balhé hátán...

Nem lesz ez másként a hétvégi adásban sem. Mindent persze nem leplezhetünk le, de annyit elárulhatunk, hogy Gabi nekiesett Pannának, és mindenki előtt gúnyolta ki a lányt.

– Miért nem tudjuk amúgy egymást békén hagyni? – tette fel a kérdést Gabi, amire természetesen kiakadtak a lányok, és mindenki az orra alatt dörmögve reagált. A rangidős versenyző láthatóan pattanásig van feszültséggel, és végképp nem tudja tolerálni a többiek viselkedését, így gúnyolódva kérdezett vissza Pannitól.

– Na, halljam, mi van? Kíváncsi vagyok, mi van a Ó-zás mögött – vágta a pofákat hozzá Gabi, akit azzal vádoltak meg, hogy ő szól be másoknak, ami újabb indulatokat váltott ki belőle.

– Nagyokos, szerintem is hagyjuk már! Hányinger, amit csinálsz! – mondta Gabi, aki fogta magát, felállt a kanapéról és faképnél hagyta a társait.

Hogy végül hova fajul a lányok vitája, az a ma esti adásból kiderül!