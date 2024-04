Versenyzőtársai céltáblájává vált a TV2 sztárja: Úgy éreztem, ez már sok, feladom az egészet!

Mint ahogy arról korábban a Bors írt, hatalmas a rivalizálás, ezzel együtt az áskálódás is a TV2 modellkereső műsorában. Persze nem is barátkozni jöttek a Next Top Model Hungary lányai, mindenkinek a fődíj a célja. A tét hatalmas: a 10 millió forint mellé szerződés is jár azzal a modell ügynökséggel, amely többek közt a világhírű Palvin Barbit is foglalkoztatja.

Sírva omlott össze modelltársa vállán a Next Top Model Hungary sztárja (Fotó: TV2)

Már a budai luxusvillába költözéskor kezdődtek a konfliktusok a NTMH versenyzői közt. Azon vesztek össze, ki melyik szobát foglalja el. De ez csak a kezdet volt, mostanra valóságos állóháború alakult ki a versenyzők közt. Ebben benne van az, hogy bár a szépség alapfeltétel, de a heti feladatok során hol múltjukkal, hol a múltjukból fakadó traumáikkal, vagy éppen legnagyobb félelmeikkel kell szembenézniük a lányoknak. De úgy látszik mindez felőröli a modelleket, nagyon nehezen viselik a rájuk nehezedő nyomást. Több fiatalabb versenyző támadást indított a rangidős Papp Gabi ellen, akire az utolsó adásban konkrétan az álszent jelzőt aggatták.

– Nagyon nehezen viselem ezt az egészet, az állandósult konfliktusokat, vitákat – mondta a Borsnak a nagy esélyes Papp Gabi. – Itt jött ki a korkülönbség, a tapasztalat, a bölcsesség, másképpen reagáltunk a folyamatos nyomásra. S bár persze, nem barátkozni jöttünk, de a verseny egy pontján megfogalmazódott bennem, hogy mit is keresek én itt? Nekem nincs szükségem erre a cicaharcra, hiszen nem ilyen az alap természetem és a magánéletemben sem vagyok ilyen. Én egy pozitív életszemléletű ember vagyok, a rossz dolgokat elengedem! Úgy látszik ezek a fiatalabb lányok túlságosan magukra vették ezeket a dolgokat, pedig nem szabad! Mindenkiből kijött a legrosszabbik énje.

A roncsolt füllel is sikeres modell karriert felépítő versenyző elhatározása ellenére, nem tudott kimaradni a konfliktusokból.

Hévíz után beteg lettem, ami nagyon sokat kivett belőlem! Fizikálisan is, mentálisan is nagyon mélyre kerültem és úgy éreztem, folyamatosan védekeznem kell. Baranyi Pannáék támadást indítottak ellenem és az mai napig bánt, hogy Panna a zsűri előtt név szerint engem említett, ez szerintem nagyon nem volt szép. Ő egyébként blokkolt is engem, azóta nem is beszéltünk! Mindenesetre a betegség és a lelki megzuhanás miatt sírva fakadtam Cintinek, megfordult a fejemben, hogy én feladom!

Végül hogy döntött Gabi, az a vasárnap esti műsorban kiderül!